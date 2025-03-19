環團請願 呼籲修促參法排除焚化爐

環保團體昨赴行政院請願陳情，呼籲財政部、環境部應修正「促進民間參與公共建設之重大公共建設範圍」，立刻停止焚化爐適用促參法的各樣優惠補助和免稅。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/19 05:30

〔記者陳鈺馥、陳嘉怡／台北報導〕環境部允許各級政府機關得適用「促參法」鼓勵興建焚化爐，業者可享五年免稅、賦稅減免及補貼。環保團體昨赴行政院請願陳情，呼籲財政部、環境部立刻停止焚化爐適用「促參法」的各樣優惠補助和免稅，停止錯誤政策。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，焚化與掩埋成本應由垃圾產生者依其垃圾產生量來分攤，國家減稅或補貼，有違公平正義原則，還對生態環境帶來沉重負擔。

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謝和霖批評，興建焚化爐的背後潛藏龐大商業利益，環保團體已經到公共政策參與平台提案，呼籲民眾踴躍附議，讓政府部門正視。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，彰化不斷有業者要興建焚化爐和掩埋場，但彰化已經有九座焚化爐了，還一直蓋是因政府有補貼，結果業者賺飽飽，污染風險由民眾承擔。

彰化縣議員吳韋達說，全台許多農產品都來自彰化，彰化難道不需要好好保護？環境部、財政部應停止相關補貼措施，保護人民健康。

環境部：垃圾處理後年才能供需平衡

環境部長彭啓明日前表示，現階段仍有露天裸露垃圾、事業廢棄物去化問題需要解決，焚化爐存在仍有必要性，貿然停掉可能會引發垃圾大戰，預估全台一、二年內才能達到垃圾處理供需平衡，後年應可開始研議修促參法排除焚化爐。不過，明年「財劃法」施行後，預算分配改變，垃圾可能都由地方政府處理，中央可能更難主導廢棄物去化。

環境部環境管理署也回應，垃圾處理屬地方政府權責，也是地方重要及必要的設施，將彙整地方意見後向財政部提出綜整建議，環境部會持續推動源頭減量，減輕垃圾壓力。

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