新北萬金杜鵑綻放 5大景點賞花趣

金包里農舍莊園在園區內，以杜鵑為主題打造浪漫花園。（農業局提供）

2025/03/18 05:30

〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕新北市萬金杜鵑花展已開展，展期至三月卅日，金山區中山溫泉公園種植一萬株目前滿開，萬里觀光公園及瑪鋉（音同素）運動公園二萬三千株，預計三月下旬盛開，此外，法鼓山世界佛教教育園區、台電北部展示館與金包里農舍莊園也可觀賞杜鵑，形成五大賞花景點，合影打卡有機會領取限量紀念品。

13座杜鵑花藝作品 22種特殊品種

農業局長諶錫輝指出，今年共展出十三座杜鵑花藝作品，萬里展區有「一攬芳華」設計、「裏山團隊」打造的「映山園」日式庭園造景；金山展區有杜鵑美術館，展示花農柳枝芳自行育成及在地花農珍藏的廿二種特殊品種，假日還有小農市集、DIY手作課程及街頭藝人表演。

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諶錫輝表示，法鼓山世界佛教教育園區開放園內祈願步道，近七千株漫山雪白杜鵑花綻放，在祈願步道與杜鵑花合影打卡，可獲得萬金杜鵑紀念「花花貼紙」；台電北部展示館推出海景、花景一日雙重享受，參觀能源展館且與台電阿凱藝術公仔拍照打卡，可兌換小禮物；金包里農舍莊園內以杜鵑為主題，營造浪漫花園，拍照並在花展期間購買店內任一甜點，贈送金包里「花花紀念提袋」。另外，萬金杜鵑攝影比賽收件期間四月一日至十三日止，報名資訊可上萬金杜鵑官網查詢。

新北市青農聯誼會金山萬里分會長黃翰滕今年與藝術家「一起設計」合作，參與杜鵑花藝展品設計，融入生活家具。黃翰滕說，希望家具脫離傳統框架，與自然和諧共處，表達杜鵑花在生活中綻放的理念，未來將把苗圃打造成拍照勝地，並結合食農教育、手作盆栽、花束DIY等活動，吸引北海岸農遊人潮。

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