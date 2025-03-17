全國普仁獎 蕭美琴讚揚75位「小太陽」

全國普仁獎頒獎典禮昨天在新北市貢寮區舉行，副總統蕭美琴表揚75位積極向上的「小太陽」。（記者羅國嘉攝）

2025/03/17 05:30

弱勢學子擁有明確品德指南針 逆境向上 副總統鼓勵勇敢追夢

〔記者羅國嘉／新北報導〕第十五屆全國普仁獎頒獎典禮昨天在新北市貢寮區舉行，副總統蕭美琴表揚七十五位積極向上的「小太陽」，弱勢學子身處逆境仍不放棄希望，積極學習、奮發向上。蕭美琴感性地說，「不論環境如何，每一位小太陽都擁有明確的品德指南針，指引他們走向正確的道路」。

請繼續往下閱讀...

向明萱想當廚師 為病父、長輩提供營養飲食

榮獲「積極獎」的桃園市福豐國中學生向明萱，自幼生活在經濟拮据的環境，父親因糖尿病末梢神經病變無法工作，母親為新住民，獨自撐起家計，身兼幫廚與零工，向明萱不畏逆境，始終樂觀進取，與家人面對生活挑戰。

向明萱表示，她立志成為一名廚師，夢想是為父親設計適合糖尿病患者的健康餐點、改善病情，希望未來為長者提供營養飲食，用專業回饋社會。她說，「就像熬煮一鍋好湯，雖然食材或許不完美，但只要用心調味、耐心等待，終能散發香氣」。

全盲卓奕勳 舞蹈轉圈、上台彈奏樂曲不卻步

另一名獲獎學生卓奕勳，就讀台南安順國中，自幼罹患眼癌導致全盲，但他未曾停下探索世界的腳步，父親因中風無法工作，母親靠打零工維生，仍不辭辛勞陪伴孩子參與各種活動，希望卓奕勳不因為視障而喪失體驗世界的機會。

某次班上練習露營晚會的舞蹈，大家擔心轉圈動作會讓卓奕勳暈眩，但他憑藉勇氣與堅持，在家不斷練習，最後自信地說「我一定可以的」，在舞台上，他微仰著頭、面帶笑容，舞動屬於自己的精彩篇章；此外，卓奕勳也在地區普仁獎典禮上台彈奏樂曲，展現音樂才華。

蕭美琴致詞表示，教育不僅能改變人生，更是塑造未來的重要工具，普仁獎的精神強調品格與價值觀的重要性。她鼓勵得獎學生們保持自信、勇敢追夢，相信自己存在的價值，「有一天，小太陽也會成為大太陽，為這個世界帶來更多光與熱」。

靈鷲山慈善基金會二○○三年設立普仁獎，獎勵品德優秀的學子，至今已邁入第廿二年，今年全台共有一二三一位學生獲得地區普仁獎，再經過推薦選拔，最終有七十五位學生脫穎而出，獲得全國普仁獎。

頒獎典禮邀請安地斯樂團帶來異國風情的音樂演出，並播放「心靈的家」與「靈性覺醒」影片，讓民眾體會品德教育的力量與意義，氣氛溫馨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法