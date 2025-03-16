為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    TPASS補助 地方分攤比例明年起恐提高

    財劃法覆議案上週未通過，中央財源預期會減少，公路局內部評估，若這項計畫被打回票，會檢討提高TPASS地方政府負擔的比例。（資料照）

    財劃法覆議案上週未通過，中央財源預期會減少，公路局內部評估，若這項計畫被打回票，會檢討提高TPASS地方政府負擔的比例。（資料照）

    2025/03/16 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕TPASS行政院通勤月票受到公共運輸通勤族極大好評，交通部公路局已將明年到二○二九年共四年的計畫草案報行政院，爭取四年經費共三六三．八億元；但「財劃法」覆議案上週未通過，中央財源預期會減少，公路局內部評估，若這項計畫被打回票，會檢討「提高地方政府負擔的比例」。

    特別預算 可支應到年底

    TPASS月票極受好評，平均每月有六十五．九萬人次加值、四九六九萬人次的公共運輸量，購買月票後區域內大眾運輸可「搭到飽」。目前TPASS使用的經費是特別預算，可支應到今年底。交通部還在今年二月推出TPASS二．○並開放記名登錄，搭乘一定次數的大眾運輸工具可獲得回饋金。

    公路局明年繼推TPASS政策，日前已提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（一一五年到一一八年）」到行政院審議，四年經費共三六三．八億元，平均一年近九十一億元。

    公路局長陳文瑞證實，這計畫送行政院、但尚未被核定，若行政院考量財劃法問題，最後核定的金額變少了，恐將衝擊政策，公路將評估檢討提高地方負擔比例，以利永續推動。

    根據目前TPASS月票分攤比例，公共運具的主管機關不同、直轄市和非直轄市的運具和分攤比例也都不一樣。以中央主管的運具來看，中央補助九十％、地方分攤比例僅十％；至於直轄市主管的運具，則是中央補助五十％、直轄市分攤五十％；非直轄市的運具，中央補助七十五％、地方政府分攤廿五％。

    因「財劃法」覆議案未過，TPASS財務的中央和地方分攤比例都有可能變動。

    另外，票證系統的修改與建置也包含在這項計畫內，中央主管的運具百分之百補助，地方政府主管的運具僅須分攤十％的建置和修改費用，其餘九成都由中央政府補助，分攤比例未來也恐生變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播