TPASS補助 地方分攤比例明年起恐提高

財劃法覆議案上週未通過，中央財源預期會減少，公路局內部評估，若這項計畫被打回票，會檢討提高TPASS地方政府負擔的比例。（資料照）

2025/03/16 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕TPASS行政院通勤月票受到公共運輸通勤族極大好評，交通部公路局已將明年到二○二九年共四年的計畫草案報行政院，爭取四年經費共三六三．八億元；但「財劃法」覆議案上週未通過，中央財源預期會減少，公路局內部評估，若這項計畫被打回票，會檢討「提高地方政府負擔的比例」。

特別預算 可支應到年底

TPASS月票極受好評，平均每月有六十五．九萬人次加值、四九六九萬人次的公共運輸量，購買月票後區域內大眾運輸可「搭到飽」。目前TPASS使用的經費是特別預算，可支應到今年底。交通部還在今年二月推出TPASS二．○並開放記名登錄，搭乘一定次數的大眾運輸工具可獲得回饋金。

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公路局明年繼推TPASS政策，日前已提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（一一五年到一一八年）」到行政院審議，四年經費共三六三．八億元，平均一年近九十一億元。

公路局長陳文瑞證實，這計畫送行政院、但尚未被核定，若行政院考量財劃法問題，最後核定的金額變少了，恐將衝擊政策，公路將評估檢討提高地方負擔比例，以利永續推動。

根據目前TPASS月票分攤比例，公共運具的主管機關不同、直轄市和非直轄市的運具和分攤比例也都不一樣。以中央主管的運具來看，中央補助九十％、地方分攤比例僅十％；至於直轄市主管的運具，則是中央補助五十％、直轄市分攤五十％；非直轄市的運具，中央補助七十五％、地方政府分攤廿五％。

因「財劃法」覆議案未過，TPASS財務的中央和地方分攤比例都有可能變動。

另外，票證系統的修改與建置也包含在這項計畫內，中央主管的運具百分之百補助，地方政府主管的運具僅須分攤十％的建置和修改費用，其餘九成都由中央政府補助，分攤比例未來也恐生變。

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