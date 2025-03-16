醫學中心大夜班 護病比逾6成達標

衛福部長邱泰源（記者邱芷柔攝）

2025/03/16 05:30

衛福部搶救護理「失」 已撥付38億相關獎勵 增3531人

〔記者邱芷柔／台北報導〕為搶救護理「失」，衛福部去年三月起推出三班護病比標準，並祭出夜班及達標獎勵。衛福部長邱泰源昨表示，截至今年二月，相關獎勵已撥付卅八．一五億元，其中較難達標的醫學中心大夜班護病比，已逾六成達標。

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邱泰源指出，為落實三班護病比標準，預計醫院需再增聘七千五百名護理師，在行政院支持下，衛福部祭出夜班獎勵與達標獎勵，鼓勵醫院補足人力，目前已陸續看到成效，今年一月的三班護病比達標率，醫學中心為五十九％、區域醫院為四十九％、地區醫院為八十六％。

落實三班護病比 需再增7500護理師

醫學中心以大夜班護病比較不易達標，去年三月衛福部分大夜、小夜不同發給獎勵金，小夜每班獎勵四百元到六百元、大夜每班獎勵六百元到一千元。邱泰源表示，去年每月達標率多落在卅％到四十％，不過今年一月已上升至六十三％。隨政策帶動，全台護理人員總數達十九．三五萬人，較去年同期增加三五三一人，其中在醫院執業增一四三三人。

認同政策方向 新光醫院︰仍有成本壓力

新光醫院是三班護病比完全達標的醫學中心，副院長洪子仁表示，雖政策方向正確，但醫院也面臨病床開放受限、護理人力吃緊等挑戰。去年最高峰時，新光曾關閉九十二張病床，目前則僅關十六張，無法進一步減少關床數，就是為了維持護病比規範。

洪子仁說，政府獎勵措施補助金額無法完全反映護病比提升所帶來的成本壓力，近期急診壅塞問題也與病床開不出來息息相關。

他建議，應給醫院更多彈性，可依科別調整，讓政策更符合醫療現場需求，政府也應協助醫院提升護理人員薪資，吸引更多人投入護理職場。

護理師盼強化正向誘因 吸引新人投入

護理師護士公會全國聯合會前理事長紀淑靜提到，要落實三班護病比，目前仍短缺七千至八千人。畢業季將至，政府應該強化正向誘因，吸引畢業生投入職場。

台大醫院護理部副主任林綉珠表示，護病比是否達標，受人力與病床數影響，台大主要透過靈活調整各單位人力，依病人數量與需求適當配置。病人安全仍是最高原則，護理人力安排會確保與專業相符，避免影響照護品質。

衛福部也研議推動「護理人員跨科支援指引」，希望必要時提供專業支援，同時保障護理師權益，但引發不同護理團體間意見分歧。邱泰源昨重申，會廣納不同團體聲音，有共識才會推動。

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