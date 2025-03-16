為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    阻外縣市廢棄物 雲林佈AI警網

    縣警局今年自費兩千八百萬元推動「AI智慧警政」，以人工智慧影響辨識移動車牌，預計年底前全數裝設完畢。 （雲林縣警察局提供）

    縣警局今年自費兩千八百萬元推動「AI智慧警政」，以人工智慧影響辨識移動車牌，預計年底前全數裝設完畢。 （雲林縣警察局提供）

    2025/03/16 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕為遏阻違法廢棄物傾倒造成國土危害。雲林縣政府前年與檢警單位成立「違法土方監督小組」，已成功破獲廿二團違法集團，查扣市值逾億元證物。為更有效、精準打擊違法傾倒行為，縣警局今年自費兩千八百萬元推動「AI智慧警政」，以人工智慧辨識移動車牌，預計年底前全數裝設完畢。

    辨識車牌偵測異常 即時通報

    檢警單位近年查獲多起外縣市車輛到雲林將營建、事業廢棄物傾倒在鄉村農地、魚塭等案件，雲林縣府連同警察局成立監督小組，配合雲林地檢署查緝。如去年六月，警方接獲民眾檢舉，麥寮鄉五十歲許姓兄弟假借農地興建豬舍、雞舍等理由，透過七十歲陳姓村長當起仲介與土尾業者取得聯絡，在農地回填營建廢棄物，涉案七嫌共查扣挖土機三台，目前仍由檢方偵辦中。

    縣警局長李建民指出，前年到現在已成功偵破廿二個違法傾倒廢棄物犯罪集團，共逮捕涉案犯三三四人，查扣相關犯案工具合計市值超過一．五億元。為更有效遏阻犯罪，今年編列兩千八百多萬元設置「AI智慧警政」，將在全縣卅五處獨立運作所、十三所聯合執勤所建置，每輛巡邏車、偵防車、機車上建置AI系統，透過人工智慧辨識移動車輛車牌，即時掌握曾經涉案傾倒廢棄物的車輛，估計有九十六輛汽機車將設置。

    預計年底前全縣裝設完畢

    李建民表示，此系統預計年底前全數設置完畢，犯嫌車輛一旦進入縣內或偵測到異常車斗、超載等，都會即時線上通報警力。另呼籲民眾一旦發現有違法傾倒廢棄物行為，可撥打環保局廿四小時專線或警方報案專線。

    雲林縣檢警聯合縣府，近年破獲多起違法傾倒廢棄物的犯罪集團。（雲林縣警察局提供）

    雲林縣檢警聯合縣府，近年破獲多起違法傾倒廢棄物的犯罪集團。（雲林縣警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播