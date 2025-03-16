阻外縣市廢棄物 雲林佈AI警網

縣警局今年自費兩千八百萬元推動「AI智慧警政」，以人工智慧影響辨識移動車牌，預計年底前全數裝設完畢。 （雲林縣警察局提供）

2025/03/16 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕為遏阻違法廢棄物傾倒造成國土危害。雲林縣政府前年與檢警單位成立「違法土方監督小組」，已成功破獲廿二團違法集團，查扣市值逾億元證物。為更有效、精準打擊違法傾倒行為，縣警局今年自費兩千八百萬元推動「AI智慧警政」，以人工智慧辨識移動車牌，預計年底前全數裝設完畢。

辨識車牌偵測異常 即時通報

檢警單位近年查獲多起外縣市車輛到雲林將營建、事業廢棄物傾倒在鄉村農地、魚塭等案件，雲林縣府連同警察局成立監督小組，配合雲林地檢署查緝。如去年六月，警方接獲民眾檢舉，麥寮鄉五十歲許姓兄弟假借農地興建豬舍、雞舍等理由，透過七十歲陳姓村長當起仲介與土尾業者取得聯絡，在農地回填營建廢棄物，涉案七嫌共查扣挖土機三台，目前仍由檢方偵辦中。

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縣警局長李建民指出，前年到現在已成功偵破廿二個違法傾倒廢棄物犯罪集團，共逮捕涉案犯三三四人，查扣相關犯案工具合計市值超過一．五億元。為更有效遏阻犯罪，今年編列兩千八百多萬元設置「AI智慧警政」，將在全縣卅五處獨立運作所、十三所聯合執勤所建置，每輛巡邏車、偵防車、機車上建置AI系統，透過人工智慧辨識移動車輛車牌，即時掌握曾經涉案傾倒廢棄物的車輛，估計有九十六輛汽機車將設置。

預計年底前全縣裝設完畢

李建民表示，此系統預計年底前全數設置完畢，犯嫌車輛一旦進入縣內或偵測到異常車斗、超載等，都會即時線上通報警力。另呼籲民眾一旦發現有違法傾倒廢棄物行為，可撥打環保局廿四小時專線或警方報案專線。

雲林縣檢警聯合縣府，近年破獲多起違法傾倒廢棄物的犯罪集團。（雲林縣警察局提供）

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