新北祈福集章第二波 推浪漫、求子路線

2025/03/15 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕正在舉行的新北市「祈福路線集章」活動，共有十條「神助攻路線」，每條路線完成指定任務可兌換迷你列車廂，各限量三百台；市府民政局長林耀長昨表示，首波路線「富貴發達路」及「追分成功路」的文創商品已兌換完畢，昨天起推出第二波的路線「情字這條路」與「增產報國路」，各有七處宗教場所可以集章。

林耀長指出，「情字這條路」是為單身族群、情侶及夫妻設計，由月老指引幸福良緣，推薦景點包括萬里情月老廟、石門金剛宮，可參拜月老神君並領取姻緣袋，順遊金山老街、富基漁港等；也可到三重普庵宮、新店太平宮、新莊後港慈惠堂、板橋慈惠宮、中和力行福德宮，參拜後到碧潭漫步或到樂華夜市嚐美食。

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他說，「增產報國路」提供求子的選擇，例如三芝玉仙宮、淡水緣道觀音廟、五股九天玄女宮、蘆洲湧蓮寺、板橋接雲寺、林口竹林山觀音寺，參拜後可順遊老梅綠石槽、石門洞、淡水老街、淺水灣、十三行博物館等地。

民政局表示，祈福列車活動持續至六月卅日，打卡集章可兌換限量的「祈福列車」文創品，到臉書粉專「新北民政保平安」完成指定任務，有機會獲得限量紅線及金鏟子。

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