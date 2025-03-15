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    首頁　>　生活

    基隆花7000萬 採購鴨子船、雙層巴士

    2025/03/15 05:30

    〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市府將斥資五千萬元、二千萬元，採購二輛水陸兩棲運具（鴨子船）、一輛雙層觀光巴士，共計七千萬元，分別預計最快明年、今年上路。市長謝國樑說要仿效國際性觀光大城，點亮基隆海港城市，多名議員則建議，市府要先釐清水陸兩棲運具的定位、上路後維護管理方式及完整配套方案，否則未來是否公車司機也要學會開船？

    產業發展處長林鼎超表示，鴨子船採購案預計四月初上網招標、同月底議價決標，希望明年初可以交車，進口至台灣後，接續進行驗車、驗船等流程；陸域路線從國門廣場一路開至正濱漁港下水，水域路線則行駛正濱漁港的內港，繞一圈後返回。

    文化觀光局長江亭玫指出，雙層巴士以觀光為主，估計四月完成車輛改裝、車體外觀設計，月底前掛牌，營運及宣傳計畫正在辦理招標作業，準備上網公告，包含設計、車上旅遊體驗服務、多國語言導覽、票券通路規劃販售等項目，並已規劃東、西二條路線，東岸從城際轉運站、沙灣歷史文化園區、潮境公園、海科館等景點，西岸則走仙洞巖、外木山濱海風景區等地。

    議員陳冠羽、鄭文婷、張顥瀚、郭美秀提到，市府應說明兩案營運模式之外，也要考慮鴨子船的定位是船還是車，以及上路後維護管理問題，公車處已忙到焦頭爛額，是否還有能力兼顧，以及發動方式是否與電動化政策有所牴觸，另建議將雙層觀光巴士服務委外經營、串聯郵輪套裝行程、營運虧損如何處置等，一併納入考量。

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