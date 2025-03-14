賽道驗收不及 竹市辦世壯運自由車賽跳票

新竹自由車場賽道不平重重鋪。圖為整修工程現況。（市議員劉彥伶提供）

2025/03/14 05:30

改到台中舉辦 議員痛批高虹安和邱臣遠團隊臉丟大了 應向市民道歉

〔記者洪美秀／新竹報導〕教育部體育署與台北市政府體育局前天宣佈，五月舉行的世界壯年運動會自由車比賽場地，原訂在新竹市，因竹市自由車場驗收不及，將移到台中市舉辦。市議員劉彥伶指出，市長高虹安與邱臣遠團隊真的臉丟大了，先前她就針對場地不平整及捨棄地錨水保工程提出質疑，結果二月廿日造成裁判長試騎摔車骨折意外，如今場地來不及驗收不能比賽，要求檢調單位徹查，市府也應向市民及選手道歉。

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市府：將依契約驗收場地

市府回應，目前自由車場地整修工程仍在進行中，已要求廠商針對場地不平整情形重鋪，預計四月底完成，會以保障選手安全為首要目標。針對世壯運自由車賽事移到台中市舉辦，市府尊重世壯運執行委員會的決議，市府會協助及配合世壯運自由車項目執行，至於賽道改善工程及場地驗收也會依契約辦理。

市府斥資一．二億元進行自由車場整修工程，去年一月下旬由涉貪停職的高虹安主持動工典禮，當時高虹安承諾整修後要做為今年世壯運比賽場地，要讓世界看見新竹。市議員曾資程諷高虹安是要讓世界看見竹市自由車場整到多爛嗎？如今政策跳票，證實只會出一張嘴。

民代批忽視專業人員需求

市議員劉崇顯也批，自由車場除造成裁判長試騎摔車，更整到無法辦比賽，要求市府徹查到底是誰決定不做地錨水保工程，是否有人為貪贓枉法？

劉崇顯指出，自由車場整修經費是由前市府爭取，為舉辦世壯運而核定，而高虹安剛上任時曾誇口要打造國際級自由車場，如今卻連一場比賽都辦不了。他要求市府應徹查與檢討地錨工程遭取消施作的決策過程，為何會忽視多位自由車專業人員對水土保持工項的需求，導致場地不平整還讓裁判長試騎摔飛受傷。

他更呼籲市府對棒球場與自由車場不要雙重標準，如果場地品質不佳的處理方式是要求廠商依契約規定改善，那兩場地都應按此標準處理，如果認為場地品質不佳是市府首長貪贓枉法，只針對棒球場開挖大秘寶就太難看了。

新竹市自由車場賽道不平重鋪，因驗收不及，世壯運比賽不來了，綠營批丟臉丟到國外。（市議員劉彥伶提供）

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