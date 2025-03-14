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    首頁　>　生活

    新北敬老卡搭台鐵 里長提議放寬

    2025/03/14 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市有七十八萬餘名長者，新莊區全泰里長陳哲郎在行動治理座談會提案，建議市府放寬敬老卡使用範圍，搭乘台鐵每次扣抵上限從現有卅點（卅元）逐步提高至一百或二百點，並將適用地區自北北基擴大至外縣市，增加銀髮族外出意願。市府社會局回應，檢討政策時將納入參考研議。

    爭取每次扣抵上限提高

    陳哲郎表示，新北敬老卡搭乘台鐵扣點有點數限制，單程每次最多只能扣抵卅點，建議提高至最高二百點，考量市府財政負擔，希望循序漸進，不一定要一次到位，可分階段實施、逐年增加廿點，明年以扣抵上限五十點為目標，至少調整到上限一百點。

    社會局指出，新北市人口數龐大、社會福利資源有限，在平均分配的前提下，無法大幅提高單一項目預算，否則將排擠其他社福經費，去年敬老愛心票卡經費近十七億元，每年將檢討政策，參考民眾建議評估，新增的統籌分配稅款將至少投入十％用於社福，待中央經費核定後通盤考量，精進優化社福措施。

    市議員陳世軒認為，目前新北敬老卡使用以大眾運輸為主，市府可以將更多公有場館納入範圍，並研議配套方案，或評估折抵看病掛號費，例如台北市中低收入戶使用敬老卡可折抵台北市立聯合醫院掛號費，每次五十元，增加長者使用意願。

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