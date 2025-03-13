北市永康商圈設徒步區 里長︰恐住商對立

永康商圈是觀光客打卡的行程之一。（記者劉詠韻攝）

2025/03/13 05:30

市府盼加強溝通今年有所突破 商圈協進會呼籲 勿忽略里民心聲

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安認為永康商圈已具備轉換為徒步區的潛力，要求相關單位研商辦理，針對不同聲音加強溝通，希望在今年有所突破。當地永康里里長李明螢認為，常態封街做徒步區，方便了觀光客，卻造成里民生活的不便，恐步上師大商圈住商對立的困境。永康國際商圈協進會理事長李慶隆呼籲避免為了追求發展忽略里民的心聲和需求；東門永康商圈發展協會認為有利商業發展，但交通配套要詳議，並由市府出面與里民協商。

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東門永康商圈協會︰詳議交通配套

蔣萬安近日在內部會議中說，他週末前往永康街，當地聚集大量國際觀光客、人潮眾多，進入永康街的車輛多為計程車和Uber，鮮少有人駕駛自小客車進入，顯見民眾已普遍認知當地不適合自駕、停車，已具備轉換為徒步區的潛力。要求產業發展局、交通局、大安區公所與永康街商圈自治會、在地里長等共同研商辦理，如主要出入口設置「禁止車輛進入」標示，並允許當地住戶與商家補貨車進入，作為逐步推動的第一步。

蔣萬安︰允許住戶與商家補貨車進入

蔣萬安說，台北市不能只是羨慕日本的徒步空間，要慢慢的建立徒步區模式，一開始會有一些不同聲音，要加強溝通克服，在今年有所突破。

李明螢表示，住商地區要繁榮，要顧及居民權益，在空污、噪音、環境污染等各方面達到平衡點；永康商圈居民與商家能維持良好的關係，在於互相包容、彼此共榮受惠；當地二樓以上都是居民，若弄成徒步區，將造成生活不便，甚至影響長者出入的接送。且她去年已爭取完成里內人行道拓寬、拉平，對觀光客行走已相當便利。

里長︰將造成生活不便影響出入

李明螢提到，去年舉辦耶誕節活動試辦封街，民眾也很支持因舉辦特定活動的封街徒步，但不贊同每週末或是固定幾點的常態性封街，若引起民眾不便抗議，造成與商家間的對立，恐步上師大商圈的後塵。

永康國際商圈協進會理事長李慶隆說，永康商圈約百分之七十的店家考量里民休息時間，晚上九點就會打烊，與里民的相互尊重讓彼此維持了良好的關係；若封街做徒步區恐造成里民車輛進出不便，交通局應該先做好詳細規劃，避免為了一昧追求蓬勃發展而忽略里民的心聲和需求。

東門永康商圈發展協會回應，封街轉換為徒步區有利於商業發展，但相關配套如各個出口的交通管制仍需詳議；對於里民可能會抗議，則稱由市府出面協商較妥。

市長蔣萬安有意推動永康商圈徒步區政策，當地里長認為改造後的人行道已提供觀光客舒適的行走空間。（記者何玉華攝）

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