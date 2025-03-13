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    首頁　>　生活

    《台中》桃子著果率僅1成 爭取天然災害救助

    2025/03/13 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕低海拔種植的桃子因日前開花期遭遇低溫、大雨，導致僅有一成著果，損失慘重，立法院副院長江啟臣昨邀集市議員吳振嘉、農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署、農業局等會勘，要求農政單位提供協助；農業局表示，若達到災損比例，將依法申請納入天然災害救助範圍。

    江啟臣指出，台中桃子種植面積約一一○○多公頃，低海拔區佔九百多公頃。其中新社、東勢各佔三分之一，是重要的桃產區，原訂四月可以採收，因開花期遭遇低溫、大雨，導致著果率不佳，僅一成著果，損害率高達九成，讓農民欲哭無淚。

    江啟臣要求農業局調查桃子災損情況，從速從簡辦理天然災害救助。此外，也請相關單位提供解方，不要讓農民對極端氣候束手無策；馮姓農友表示，原本一棵樹該有二百斤果實，今年卻剩不到廿斤，他種植三分地，恐血本無歸。

    農業局簡任技士林春良指出，除會勘新社桃子產區，後續也將勘查東勢區等其他重要產區，若達到災損比例，將依法申請納入天然災害救助範圍。

    江啟臣說，今年已出現枇杷、高接梨穗及桃子農損，氣候異常已日趨嚴重，籲請農政單位研議設置「示範性溫室」，結合節能設備，以省電、省水、無蟲無毒的模式規劃自動化設施，朝「AI農業」努力，因「防患未然比事後救助更加重要」！

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