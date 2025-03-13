桃園6樓以上新社區 須設公安基金

市府將修訂桃園市公寓大廈輔導管理自治條例，主要有設立公共安全基金帳戶、專業技師檢驗公共設施。（市府提供）

2025/03/13 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府修訂「桃園市公寓大廈輔導管理自治條例」，要求六樓以上新社區必須設立公共安全基金帳戶，專款專用於重要社區公共設施的維修及保養，新社區點交時，須委由專業技師檢驗公共設施，避免點交過重出現紛爭，本案昨經市政會議討論通過，將送市議會審議。

市長張善政表示，以往常出現社區管理委員會催收或收不到管理費等問題，連帶影響社區公設維修及保養，自治條例修訂要求六樓以上新社區設立公安基金，由原來的建商及住戶提撥一筆錢為基金，確保社區有足夠經費進行公設維修及保養；再者，新社區公設點交時，會要求第三方協助，修訂自治條例要求第三方須有專業證照，確保點交過程有更強的技術基準。

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市府都市發展局官員說，現行法規要求建商申請使用執照前，須依起造金額按比例繳交公共基金入庫，社區完成點交後，這筆錢將移歸管委會，修法後強制社區另外設立公安基金帳戶，並從建商繳交的公共基金提撥卅％入帳戶，另從住戶每月繳交的管理費提撥五％，專款專用於公設維修及保養。

張善政表示，近年電動汽車日益普及，大樓陸續加裝充電樁，但相關配套未能同步跟上，市府新增補助社區購置電動車防火毯、抽水機及防水閘門，其中，防火毯補助更是全國首創。

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