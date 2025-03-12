染麻疹日女月初遊台 雙北足跡公布

疾管署公布日本女性麻疹個案可傳染期間在台活動史。（疾管署提供）

2025/03/12 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕一名日本兵庫縣明石市廿多歲女性確診麻疹，曾於三月初來台，在可傳染期間有雙北的公共場所活動史，包含搭捷運及造訪士林夜市、寧夏夜市及九份等，疾管署提醒，若曾於相關時段出入相關場所的民眾，自主健康管理十八天，預計全案監測至三月廿二日。

曾到士林、寧夏夜市

該名女性三月一日發燒，二日下午搭乘越捷航空VZ567航班從大阪飛抵桃園機場第一航廈，後續搭機場捷運到台北車站至飯店，逛士林夜市，直到晚間八點多再搭捷運從劍潭站至中山站回飯店。

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此外，三日下午三點多從台北車站搭直達公車至新北市九份，六點多再搭車回台北車站，往返公車可能為九六五台灣好行九份金瓜石線，當晚又到寧夏夜市及赴大同區的「拌伴石頭火鍋」用餐；四日中午搭機場捷運至桃機第一航廈，下午三點多搭亞洲航空D7-378航班飛大阪。

疾管署副署長曾淑慧提醒，曾於相關時段出入相關場所民眾自主健康管理十八天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並且戴口罩，以降低病毒傳播風險。

今年累計13例麻疹

疾管署統計，今年累計十三例麻疹，介於十多歲至六十多歲，包含七例境外移入個案，均自越南移入，其餘本土個案包含五例為去年中部某醫院群聚、一例為越南境外移入致國內感染病例；今年國內感染及境外移入病例數皆為近五年同期最高。

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