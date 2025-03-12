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    基隆公車換電動巴士 議員憂營運錢坑擴大

    基隆市公車今年起全面換成電動巴士，議員擔心會擴大公車營運錢坑。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公車今年起全面換成電動巴士，議員擔心會擴大公車營運錢坑。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/12 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車票價近二十年未調整，三月辦理票價審議委員會，預計年底訂定公車合理運價成本；不過，市府今年起分兩年全面換成電動公車，市議員質疑養一輛電動巴士相當於三輛油車，成本高，擔心公車營運的「錢坑」擴大，建議市府釋出部分路線讓「小黃公車」營運，甚至微幅調漲票價、調整司機待遇留人，才能改善公車體質。

    養一輛電動車等於三輛油車

    議員陳冠羽說，公車處去年虧損一．一億元，每年付二千萬銀行貸款利息，他建議釋出部分偏遠路線讓「小黃公車」營運，解決公車班次不足問題，嘉義市公營與民營合作，去年就轉虧為盈，值得借鏡。

    議員張顥瀚指出，票價審議檢討應以電車運價討論，以新竹市為例，電車每公里營運成本比油車貴八元，目前養一輛電車等於養三輛油車，加上汰換電池成本貴，擔心變成公車營運更大的「錢坑」。

    此外，基隆市公車司機薪水比雙北低兩萬元左右，且民營業者每二個月就加獎金，高薪搶司機，缺員造成班次不穩定。張顥瀚、陳冠羽、張耿耀等議員建議市府適當調整司機待遇，甚至票價微調，以改善公車體質。

    公車處長鄭永陽、交通處代理處長黃詩涵表示，近期會召開票價審議委員會，討論合理公車成本，並進行公車路網優化改善研究，會將小黃公車等納入研究，並加強公車司機教育訓練、改善司機待遇。

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