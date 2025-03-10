彰化雞蛋促銷每顆2.5元 4萬顆秒殺

彰化縣連續兩天共四萬顆雞蛋，以每顆二．五元佛心價格促銷，都瞬間秒殺。 （記者張聰秋攝）

2025/03/10 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕雞蛋價格超親民！今年以來，養雞飼料價格再漲，蛋農利潤壓縮，產地價目前每台斤約二十七．五元，預計本週三調漲到三○．五元，比每台斤二十六元成本高出一些，經營不易。為協助蛋農，彰化縣政府與養雞協會連兩天舉辦促銷，每顆蛋僅售二．五元，四萬顆雞蛋瞬間售罄，買到的民眾直呼「太划算！」

好便宜 每組40顆售價百元

促銷活動昨在縣府廣場舉辦，限量五百組，每組四十顆售價一百元，相當於每顆二．五元。消息一出，大批民眾搶購，有人清晨五點卅分就來排隊，八點開賣不到半小時即售罄。來自台中大肚的趙先生第一個到場，他說，這次搶便宜買回家做水煮蛋、蒸蛋等料理，健康又划算。

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縣長王惠美親自到場推廣，她強調，雞蛋富含蛋白質、胺基酸、鐵質及維生素，是營養價值極高的食物，希望大家支持在地蛋農，讓家人吃得更健康。她指出，彰化縣約九萬名學童的營養午餐每週供應三顆雞蛋，合計每週使用二十七萬顆，落實「地產地消」的SDGs理念，讓蛋農收益更穩定。

縣府農業處代理處長蕭麗玲表示，近期雞蛋市場價格波動，縣府除了調控產量，也透過促銷鼓勵民眾攝取優質蛋白質。

專家建議，成人每日食用二至三顆雞蛋有助健康，現在正是享受平價雞蛋的好時機。

民眾直呼 真希望能常辦

彰化縣養雞協會理事長施能銘則保證，促銷雞蛋全數為CAS認證洗選蛋，品質無虞，希望透過活動讓更多人支持本地產業。前天首場促銷於鹿港鎮公所廣場舉行，一樣限量五百組同樣秒殺，不少民眾直呼「真希望能常辦！」

排隊人龍綿延縣府廣場，雞蛋很快就賣光光。 （記者張聰秋攝）

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