中興大學籌設醫院 預計設631床

2025/03/07 05:30

位於五權南路與復興路三段的復興校區 規劃設智慧醫療園區

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內近來急性病床數不足，各大醫院急診室人滿為患難消化，中興大學目前設有中部唯一的國立大學醫學院與學士後醫學系，基於提升中台灣醫療服務量能，已申請設立附設醫院，校長詹富智指出，興大附醫計畫已獲台中市醫事審議會通過，並通過設急性一般病床四九九床、特殊病床一三二床，該案已送衛生福利部審議，盼中央支持，今年啟動智慧醫療園區BOT（興建營運移轉）案。

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興大位於五權南路與復興路三段的復興校區，占地二．三九公頃，詹富智指出，因學校三年前成立醫學院及學士後醫學系，考量中台灣目前僅有一所公立醫學中心、台中榮總，但台中市人口數激增，公立醫療資源比北部明顯不足，因復興校區鄰近五權車站交通便利，校方積極規劃設智慧醫療園區。

興大附醫計畫 已送衛福部審議

詹富智指出，園區規劃興建中興大學附設醫院（智慧醫療大樓）、醫學教學研究大樓、精準健康大樓，其中興大附醫的計畫，已獲台中市醫審會通過，未來將設外科部、內科部、婦兒部、專科部以及中醫部等卅二學科，申請設置急性一般病床四九九床，另有特殊病床一三二床，也獲審核通過，興大附醫案由衛生局送衛福部審議中。

園區採BOT辦理 附醫預計2030年完工

詹富智指出，園區將BOT辦理，會優先尋求醫學中心級醫院合作，甄選最優對象與最佳方案，盼能在二○三○年前完成第一階段的興大附醫等建設。

詹富智指出，興大申設附設醫院主要盼能協助提升中台灣公立醫療資源量能，並助國家整體醫療資源調度，盼中央大力支持，未來興大也將與中區相關醫療網緊密合作，提供民眾更好的醫療品質。

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