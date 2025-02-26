逾90年花蓮安通溫泉旅舍 修復再利用

安通溫泉旅舍為日式木構建築 。 （記者王錦義攝）

2025/02/26 05:30

屋頂漏水、白蟻蛀蝕 花蓮文化局與業者合作修復 重現往日榮景

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮安通溫泉在日治時期被發現，昭和五年（一九三○）建公共浴場，一九七三年由公所轉賣給私人，為目前「安通溫泉旅舍」前身，其中「宿泊所」是目前東部保存較完整、唯一登錄為文化資產的日治公共浴場，文化局與業者合作進行修復，昨舉行修復再利用計畫成果說明會，盼老建築永續經營重現溫泉名勝。

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第三代經營者連祥淵說，一九七三年祖父買下，後來增建為飯店，僅保留一棟日式建築，如今遊客都為了這棟歷史建築而來，為讓老屋活化，二○二三年利用空間賣拉麵，遊客都慕名而來，但九十年歷史的老屋維護起來相當困難。

盼歷史建築永續經營 成地區指標

連祥淵指出，這棟有九十多年歷史的老屋，期間雖然也自行整修，但目前仍屋頂漏水嚴重，有些主梁木頭被白蟻蛀蝕；從小在這棟老屋中長大，希望這棟歷史建築能成為安通地區的指標，讓大家知道當年溫泉旅社樣貌，希望永續保存下去。

周邊觀光發展 辦說明會對話

文化局文化資產科長黃用斌說，安通溫泉旅舍透過修復再利用計畫的調查及說明會，除增進區域歷史及建物特色與構造工法的認識，也期待與會者參與歷史建築保存與周邊觀光發展的對話與討論。希望大家能更加了解並珍惜這座珍貴的歷史建築，並共同為其未來的發展貢獻心力。

安通在阿美族語中稱為「紅座」，即溫泉硫磺臭味之意，一八九六年由台灣總督府開發利用，「安通溫泉旅舍」在二○○四年三月十九日被花蓮縣政公告登錄為歷史建築，建物位於玉里鎮樂合里，為日式木構建築，室內利用面積約二四○平方公尺。日治時期浴場屬於簇群式建築，主要分為兩個部份，一為靠近山勢建造的「宿泊所」，另一部份為靠近河岸的「浴場」。

宿泊所和浴場皆為木造結構，其屋頂形式屬於四面屋坡且具有水平屋脊的寄棟屋根。昭和五年重修新建後，建築形式與規模大致為今日安通溫泉旅舍歷史建築的保存範圍，八十年代台灣經濟成長，觀光休閒產業興盛，因此拆除浴場部份建飯店。

第三代經營者連祥淵希望這棟歷史建築能成為安通地區的指標，讓大家知道當年溫泉旅社樣貌。（記者王錦義攝）

玉里鎮安通溫泉在日治時期被發現，1930年興建公共浴場為「安通溫泉旅舍」前身。 （記者王錦義攝）

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