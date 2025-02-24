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    基隆-木柵1558客運 3月起停駛

    泰樂客運1558「基隆—國道三號─木柵動物園」全路線，三月一日起將停駛半年。（資料照）

    泰樂客運1558「基隆—國道三號─木柵動物園」全路線，三月一日起將停駛半年。（資料照）

    2025/02/24 05:30

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕往返台北、基隆兩地的通勤族習慣搭乘的國道客運，將少一條路線，泰樂客運近日在官方臉書公告，一五五八「基隆—國道三號─木柵動物園」全路線，因長期虧損，且駕駛不足，營運許可至明（廿五）日到期後，三月一日起將停駛半年。

    泰樂客運︰長期虧損、駕駛不足

    往返基隆與台北的客運一五五○、一五五八路線，原由福和客運營運十多年，但經常脫班遭民眾投訴，公路總局評鑑未過關，自二○一九年由泰樂客運接手，但業者近日在官方臉書公告，一五五八「基隆─國道三號─木柵動物園」路線，考量營運成本過高，長期虧損與駕駛人力不足，自今年三月一日起將試辦停駛六個月，感謝乘客五年以來搭乘，造成不便敬請見諒。

    路線停駛，恐導致基隆往返木柵動物園的乘客受影響，泰樂客運附上轉乘資訊，乘客可從基隆轉運站出發，抵達市府轉運站和捷運忠孝復興站後，經由捷運文湖線、萬芳社區等地前往政治大學、木柵動物園。

    消息傳出，不少民眾感嘆「基隆往台北的客運不是班次變少，就是要停駛了」，也有民眾說，有幾次搭全程只有一人，只有上下班時間比較多人，建議改成小型巴士，還能省點油錢。

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