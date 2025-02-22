北港燈會10大燈區 展延至3月2日抽iPad

北港燈會10大燈區之一老街巷弄燈區。（記者黃淑莉攝）

2025/02/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○二五北港燈會上月廿四日啟燈後至昨天吸引上百萬人次賞燈，卅組來自國內外藝術家及在地藝師打造的十大燈區，佳評如潮，縣府將展期延長至三月二日，且加碼賞燈抽獎送iPad。文化觀光處長陳璧君說，現在也是石壁櫻花最佳賞花期，邀請全國民眾來雲林賞櫻、看花燈。

陳璧君表示，北港是燈會原鄉，「北港燈會」已成為一個品牌，今年以「粼光遶境」為主題，邀請超過卅組來自國內外藝術家與在地藝師，打造五十個燈組，共有十個燈區，包括北港朝天宮、顏思齊圓環紀念碑、義民廟、老街巷弄、水道頭文化園區、北港登記所、大復戲院、北港鎮公所、北港文化中心及武德宮。

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陳璧君指出，別具特色的老街巷弄燈區今年由十三名雲林藝師與藝術家共同策畫，精心設計的燈飾與裝置藝術，彷彿將人帶入北港的舊時光。

武德宮為武財神爺廟打造「金運無量燈區」，製作虎財神花燈與環保地庫金爐花燈，燈飾使用環保節能的LED燈具，其中一件作品由竹編藝術家林靖格創作，使用一五○○根木頭創作，靠近欣賞可發現作品內隱藏的「武德真經字樣」，讓燈會不只是藝術展演，也引領大家關注環保議題。

陳璧君表示，草嶺石壁櫻花已進入盛開期，即日起現正是賞花最佳期，歡迎全國遊客來雲林，白天到石壁賞花，下午到北港看花燈，來雲林消費滿額還可參加抽獎，相關好康及活動資訊可上雲林縣政府文化觀光處官網或臉書粉專查詢。

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