《苗栗》國道一號頭份第二交流道連絡道 規劃案招標

國道一號於科東二路增設頭份第二交流道，並一併新闢高架連絡道路，直達竹南科學園區，於台一線（中華路）也有匝道可下。（苗栗縣府提供）

2025/02/22 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少民眾反映，國道一號頭份交流道每逢上下班尖峰時段車潮湧入導致附近交通壅塞，民眾長期希望改善，包括地方民代也多次反映。苗栗縣政府辦理「國道一號增設頭份第二交流道可行性研究」後，選址頭份市科東二路，規劃「南出北入」交流道，並且將設置連絡道，目前連絡道規劃案已上網招標，苗栗縣政府待規劃完成後，將持續向中央爭取約二十億經費設置連絡道。

將向中央爭取20億經費

苗栗縣政府交通工務處表示，增設連絡道範圍為台一線至頭份市興隆路路段及中興路拓寬，並包含竹南鎮科東二路高架延伸段。苗縣府交通工務處希望能改善竹南科學園區、頭份市區交通壅塞問題與緩解新竹苗栗生活圈高速公路車流，並能強化國道東側道路可及性。

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總長1196公尺 緩解竹苗車流

做為銜接國道重要的科東二路連絡道，苗縣府交通工務處規劃設置總長一一九六公尺連絡道，起點於台一線、科東二路、中興路路口處，往東跨越國道一號主線並與增設分流匝道銜接後，接續往東至興隆路四四五巷降至平面，終點至興隆路並設置跨台一線高架橋（雙線六車道配置）銜接科東二路。

其中跨台一線高架橋規劃長二九○公尺、寬九公尺，苗縣府盼利用科東二路高架橋跨越台一線路口，分流往返竹南科學園區、國衛院車流，避免車流停滯於台一線路口，以便提升尖峰時段交通運轉效率。

立委內政委員會與內政部去年十月間曾至現場考察，當時內政部希望苗縣府先推動連絡道規劃案，以爭取核定補助。

苗栗縣政府表示，國道一號楊梅至頭份段拓寬計畫已定案，而連絡道工程也是擴大竹科的重要配套建設，待規劃案完成後將全力爭取中央補助工程費用。

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