可望延後26.6年進入洗腎／SGLT2抑制劑擴大給付 20萬腎病、心衰竭患者受惠

高醫腎臟內科主治醫師邱怡文（左起）、健保署署長石崇良、中華民國心臟學會秘書長謝宜璋昨指出，SGLT2抑制劑可望協助病友延後26.6年才進入洗腎。（記者邱芷柔攝）

2025/02/21 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕早期慢性腎臟病無明顯症狀，為幫助更多患者延緩病程，健保署將從三月一日起擴大給付口服降血糖藥SGLT2抑制劑，惠及廿萬名尚未進入透析的慢性腎臟病患者及心衰竭病友，有望延後洗腎長達廿六．六年。

健保署署長石崇良指出，台灣每年約九萬多人洗腎，三月起健保擴大給付SGLT2抑制劑，適用於腎絲球過濾率（eGFR）介於廿五至六○ml/min/1.73㎡間的慢性腎病患，及左心室射出分率（LVEF）介於四十一至四十九％的心衰竭患者，邁向擺脫洗腎王國目標。

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健保署︰盼病患加入慢性病共同照護

石崇良強調，這次擴大給付，要求病患須加入相關慢性病共同照護，希望民眾不只是規律服藥，也要調整飲食、生活習慣，以達到最佳效益，預估每年約十五萬至廿萬人受惠，健保每年投入藥費約十六億至十八億元。

高醫腎臟內科主治醫師邱怡文指出，台灣約有二七三萬名慢性腎臟病患者，平均每八人就有一人罹病，但有超過八成未接受治療，恐因腎功能持續惡化，面臨十五年內進入洗腎危機。口服降血糖藥SGLT2抑制劑透過抑制腎臟對葡萄糖的再吸收，增加尿液排糖量，達到血糖控制效果，國際臨床指引已列為慢性腎臟病治療建議使用藥物，及早使用，可望將進入洗腎時間平均延後達廿六．六年。

邱怡文說，正常eGFR約一○○至一二○ml/min/1.73㎡，數值越低代表腎功能越差，許多患者往往等到出現「蛋白尿」、俗稱「泡泡尿」才就醫，這時腎功能通常已進入第三期甚至更嚴重，未及時治療，將加速進入洗腎階段。

慢性腎病也會大幅提高心血管疾病風險。心臟學會秘書長謝宜璋指出，每兩名心衰竭患者就有一人合併腎臟病，洗腎風險增至二．四倍，且因心衰竭的「累、喘、腫」症狀易與他病混淆，常延誤確診，SGLT2抑制劑可改善症狀並減緩腎功能衰退四倍，提供更全面治療選擇。

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