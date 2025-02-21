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    首頁　>　生活

    彰市大埔路人行道 7天抓28件違停

    彰化市大埔路友善人行道，機車車頭壓到綠漆的人行道即屬違停，警方都將開單。（記者湯世名攝）

    彰化市大埔路友善人行道，機車車頭壓到綠漆的人行道即屬違停，警方都將開單。（記者湯世名攝）

    2025/02/21 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路標線型人行道從十四日開始取締違停，警方七天來共取締二十八件違停，儘管大部分機車都按規定停放，卻有開車族怒轟，避車彎過窄，汽車的寬度根本停不進去，不過警方強調，只要汽車車寬、車頭或車胎占用人行道即屬違規，都會依法開罰。

    大埔路友善人行道從十四日起警方展開大執法，首日就開出十二張占用人行道的罰單；七天來共開出二十八件違規占用人行道罰單，其中汽車十五件、機車十三件，七天來也傳出多起擦撞事故，還有人受傷送醫治療。

    有開車族上網怒轟指出，大埔路的避車彎，機車、汽車都可以停，但避車彎過窄，汽車的寬度根本停不進去，沿線汽車或貨車停車都要打雙黃燈臨停，否則就會吃罰單。要做就不要做半套，避車彎的寬度應該調整。

    彰化警分局指出，綠色底漆的人行道，無論汽、機車都不能停車，違停一律開罰六○○元以上，一二○○元以下罰鍰。汽車停放避車彎，一旦車身或輪胎占據人行道都屬違規；沿線有居民把汽車停在自家騎樓，但車頭或車尾一旦跨到人行道也屬於違規，警方都會開罰。

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