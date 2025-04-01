「警察人事條例」修正五大窒礙難行 政院：將移請立院覆議

行政院長卓榮泰今日主持臨時院會，通過「警察人事條例覆議案」覆議案，將依「憲法增修條文」規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。（行政院提供）

2025/04/01 16:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院日前三讀「警察人員人事條例修正案」，將警消、海巡、移民、空勤總隊退休所得替代率調升為80%。行政院考量修正條文有五大窒礙難行之處，今日已召開臨時院會通過覆議案，將依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

行政院長卓榮泰表示，「警察人員人事條例」第35條第1項第4款、第2項、第3項及第6項提高警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員退休所得替代率，經研議後確有5項窒礙難行之處。

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卓榮泰指出，一、大幅增加政府財政歲出，沒有依法徵詢行政院意見，並指明彌補資金來源。二、破壞退休撫卹制度公平性，違反平等原則及世代正義。三、衝擊退撫基金財務，影響現職及退休人員權益，財務缺口撥補，有悖中央與地方分別負擔共同提撥制精神。

卓榮泰表示，四、影響機關人事遷調及勤（業）務推動，又未定過渡期間，大幅增加各級政府行政成本及作業負擔。五、納入未適用此條例的移民與空勤人員，卻漏未配合修正相關規定。這5點都導致法律適用顯有窒礙之處，因此依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

卓榮泰強調，行政院考量警消人員工作辛苦及勤務特性，已提升現職警消人員待遇及照護。這次提出覆議目的，是希望透過憲政運作過程，請立法院再次審議法案內容，找出符合國家利益最大共識，妥適回覆公民社會與各界訴求。

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