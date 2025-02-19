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    《台中》新光三越外牆立即危險物未拆完 將罰30萬

    新光三越中港店啟動吊車拆除外牆危險物。 （記者廖耀東攝）

    新光三越中港店啟動吊車拆除外牆危險物。 （記者廖耀東攝）

    2025/02/19 05:30

    都發局︰仍有安全疑慮 限期改善

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕新光三越台中中港店爆炸案因目前十二樓還有遭炸裂建材懸在外部，都發局要求昨天一定要先拆除外牆有立即危險物否則開罰，新光三越昨天上午九點已安排吊車拆除，營業本部副本部長謝英明昨天下午表示，涉及危險已完成拆除；不過，都發局長李正偉表示，昨天傍晚率技師前往稽查，發現涉及立即危險部分仍未完成拆除，仍有安全疑慮，將開罰三十萬，限期改善；對此，新光三越表示，全力配合市府。

    至於遭都發局退件的安全防護計畫，並要求在三月十五日提出，謝英明坦承是不完善計畫，會委請專業建築師加速進行提出最完善計畫。

    開放10樓以下？須技師逐層全棟鑑定

    由於各界都質疑中港店的主結構是否安全，李正偉指出，經土木、結構及建築技師初步評估，十一、十二樓樓板有部份凹陷及小梁歪曲等，「應有影響結構安全」；是否能先開放十樓以下商場等，須由新光三越找專業技師逐層全棟鑑定後，提結構安全改善或補強計畫備查後再判定；謝英明表示，需待安全防護計畫提出，才能展開鑑定大樓的安全性。

    此外，有專櫃人員不滿分配到台北支援，謝英明表示，合作廠商啟動短期人員安置的計畫，有些人安排別地方支援活動，有些是教育訓練，公司會請廠商務必跟每一專櫃人員做好安置計畫。

    勞工局表示，勞工若有職務調動的爭議，可向勞工局申請勞資爭議調解，將儘速協助安排調解；此外，勞工局已訂二十及二十一日舉辦二場次「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源說明會」。

    新光三越中港店啟動吊車拆除外牆危險物。 （記者廖耀東攝）

    新光三越中港店啟動吊車拆除外牆危險物。 （記者廖耀東攝）

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