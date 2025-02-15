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    溫室氣體盤查 新增鐵路、百貨、醫院

    環境部擬草案，擴大溫室氣體排放應盤查登錄的事業或場所，預計納管鐵路、捷運。（桃捷公司提供）

    環境部擬草案，擴大溫室氣體排放應盤查登錄的事業或場所，預計納管鐵路、捷運。（桃捷公司提供）

    2025/02/15 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕為降低溫室氣體排放，環境部擬草案，擴大應盤查登錄的事業或場所，預計納管鐵路、捷運、客貨運、電信、百貨、超商、醫院、大專校院、製造業等，當總事業體的年度總用電量逾二千萬度，或單一場所超過一千萬度，將要求登錄碳排放源，並強調短期內不徵收碳費。

    環境部氣候變遷署昨召開「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」草案研商會議，目標是擴大盤查用電量或能耗多的單位，將新增納管運輸部門（鐵路、捷運、客運及貨運）、服務業（電信、資訊、百貨、量販、超商、旅館）、住宅（醫院、大專校院）、製造業及其他等。

    納管門檻為，該事業的年用電量二千萬度以上，或單一場所一千萬度以上者，就須上網登錄排放源，以及有逾百家門市的連鎖業者，或擁有二百輛車的運輸業者，工廠則設定更細的燃油燃氣門檻。

    了解碳排量 強調非收費

    氣候署長蔡玲儀指出，此舉是要協助各事業單位了解自身碳排，強調「不是要徵收碳費」，國內查驗量能不足，短期二、三年內不收費。依過去資料統計，將增約四九一家納管，目標一一五年四月卅日前完成前一年度排放源登錄。

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