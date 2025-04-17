檢方主張延長限制住居、出境出海 鄭文燦：尊重法官決定

海基會前董事長鄭文燦（前）因涉貪污弊案，到桃園地方法院出庭。（記者周敏鴻攝）

2025/04/17 13:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦涉貪污弊案，因限制住居、出境出海將屆滿，桃園地方法院上午開訊問庭，檢方主張，鄭文燦所犯是本刑7年以上重罪，他又是前桃園市長，有豐富人脈、豐沛資源，恐有留滯海外而不歸的可能，應延長限制住居、出境出海。鄭文燦與辯護律師們則無意見並強調「尊重庭上的決定」。

檢方指出，鄭文燦涉犯職務上之行為收受賄賂罪，是本刑7年以上重罪，基於趨吉避凶、免除罪責的人性，他有高度逃亡的可能性；鄭文燦是前桃園市長，有豐富人脈、豐沛資源，若留滯海外，恐有不歸的可能性，考量本案須傳喚其他被告交互詰問，為確保後續審判，應延長鄭文燦的限制住居、出境出海。

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鄭文燦與辯護律師們對於檢方主張延長限制住居、出境出海沒有意見，預料後續會延長8個月。

另，鄭文燦律師們希望檢方提供完整通訊監察檔案，律師何祖舜說，憲法保障被告訴訟防禦權，若沒有完整的錄音檔，辯護人無法確認是否有對被告有利的內容；律師錢建榮也質疑，檢方至今連是否違法監聽，都未說明清楚，辯護人因此懷疑檢方隱藏對被告有利內容，並非無端猜測。

檢方則指出，通訊監察檔案有很多他人隱私，包括感情糾紛、保險箱密碼等，與案件無關，且若全部放在卷中，恐會外流；辯護人應釋明待證事實與錄音檔的關聯，否則就像是「幽靈摸索」。審判長孫立婷於是請鄭文燦的辯護律師們，應提供需要的錄音檔完整編號，並訂定5月22日再開準備程序庭，將勘驗桃園市政府的會議錄音檔。

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