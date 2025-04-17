京華城案》柯文哲律師質疑 檢方同意勘驗偵訊影音

在押的前台北市長柯文哲17日上午到台北地方法院，繼續京華城及政治獻金案準備程序庭，這是柯文哲4月初在台北醫院手術後首次出庭。（記者廖振輝攝）

2025/04/17 12:51

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積、侵占政治獻金等案，今上午提訊台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，續行準備程序，柯文哲的律師蕭逸弘質疑檢察官林俊言，於偵訊前台北市副市長彭振聲、時任都發局總工程司邵琇珮、都發局科長楊智盛時，部分未全程錄音錄影，部分說詞未記入筆錄，主張應無證據能力；檢察官回稱，檢、辯對於錄音的譯文有落差，同意勘驗偵訊光碟，由法官比對釐清內容。

蕭逸弘指出，檢方訊問彭振聲時，有1小時13分鐘未錄音錄影，回來後彭振聲就認罪，且曾對彭振聲說「你可能是第二個余文」，未記入筆錄中，又於首次偵訊邵琇珮時說「如果妳以為在廉政署的說法可以呼攏得過去，那我們就試試看」，也未記入筆錄，偵訊楊智盛時有部分內容未記入筆錄，認為「不正訊問」、「偵訊不合法」，主張此3人的檢、廉訊問筆錄沒有證據能力。

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對此，蒞庭檢察官林俊廷當庭回應，由於辯方「多次不正確指責」檢方訊問，檢方同意勘驗相關偵訊錄音錄影檔案，範圍由法官決定，檢方也已聽過偵訊錄音，並做成完整譯文，內容與辯方提供的譯文有差異，可透過勘驗來比對釐清。

蕭逸弘指出，去年9月3日下午3時半到7點檢方偵訊彭振聲，其中4時44分至6時07分，期間檢方讓彭見律師15分鐘，卻中斷錄音錄影1小時13分，回來後彭就表示認罪；另，錄音中聽到林俊言對彭說「你想做余文、李述德就對了？你知道余文是誰嗎？你可能是第2個余文，我不希望你成為李述德、余文」，未記入筆錄。

蕭說，檢方隔天再次偵訊彭，彭說不認圖利罪，昨天講的都不算數，林說「什麼不算數，你昨天說了什麼」，隨後彭又認罪，但結論都是檢察官敘述事實，由彭振聲回答「是」。

蕭再指出，林俊言訊問邵琇珮時說「如果妳今天考量的這個人是長官，所以不要講，那妳就要自己擔喔」，邵連忙回稱「我沒有、我沒有」；林又對邵說「如果妳以為在廉政署的說法可以呼攏得過去，那我們就試試看」，蕭認為林是在邵施以精神壓力 。

蕭說，楊智盛在8月6日偵訊時說「依都市計畫法第24條規定，可以給予（京華城）容積獎勵，程序上符合規定」，蕭說可見楊認為只是程序問題，沒有明知違背法令，但這段話並未記入筆錄。蕭認為偵訊過程違法且不正訊問，主張3人筆錄沒有證據能力。

檢察官姜長志提出，這些內容與檢方聽到的錄音有落差，例如「余文之說」，檢方的意思是「該誰負責就誰負責」，柯文哲於2014年參選台北市長時也曾說過一樣的話，在他任內不會出現余文，但去年8月30日檢方搜索約談後聲押柯、彭，結果法院裁定彭收押、柯無保請回，社會上就有質疑彭是余文的說法。

檢方後來訊問彭時，才以余文為例曉諭彭無須替長官扛責，該誰負責就誰負責，偵訊全程都有錄音錄影：且彭自己都稱未遭不正訊問，偏偏是他的前長官柯文哲認為有不正訊問，道理甚明；錄音檔尚未經勘驗確認，律師就在法庭用來公然指責檢方，法庭活動不能淪為律師的個人舞台秀。

法官許芳瑜表示，錄音錄影光碟有待日後勘驗確認實際對話，不宜於今日準備程序時示眾表達，檢、辯要說服的是合議庭，而非旁聽民眾，但蕭逸弘回稱本案是矚目案件，不只要說服法院，也要向大眾說明偵查庭內發生什麼事、柯受到怎麼的針對；律師鄭深元表示須於準備程序階段即確認彭等3人自白或證詞的任意性，若筆錄記載錯誤或漏失重要部分，應不具證據能力。

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