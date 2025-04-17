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    中選會公布立委罷免案連署期限 台東黃建賓5/2最早截止

    全台掀起大罷免潮，共有35位泛藍立委與15位民進黨立委陸續進入二階罷免連署。（記者李文馨攝）

    全台掀起大罷免潮，共有35位泛藍立委與15位民進黨立委陸續進入二階罷免連署。（記者李文馨攝）

    2025/04/17 12:27

    〔記者李文馨／台北報導〕全台共有35位泛藍立委與15位民進黨立委陸續進入二階罷免連署。中選會今（17）日公布完整名單及二階連署期間，其中台東縣立委黃建賓5月2日為最早截止收件的罷免案；而罷綠案因補提程序，連署期限較罷藍案晚半個月至一個月，加上二階送件後的補提程序，預估全台二階罷免連署將於7月中旬前塵埃落定。

    根據中選會提供資料，35件泛藍陣營立委罷免將在5月中旬前截止二階連署，其中以台東縣立委黃建賓5月2日最早截止收件，被視為罷免頭號目標的國民黨團總召傅崐萁截止日期為5月4日，由於花蓮罷團日前發現約有4000份連署書格式有異，因此上週起呼籲民眾重新簽署。

    在罷免民進黨立委部分，由於17件罷免案在第一階段因不合規情事遭剔除後皆未達提議門檻，罷團經由10天的補提程序，再由選務機關於25日內完成查對，最終17案有2案未補件，其餘15案皆達門檻並陸續進入二階連署。

    根據中選會資料，原住民立委陳瑩、伍麗華5月31日截止收件，台北市立委吳思瑤、吳沛憶將於6月7日截止；另外，新北李坤城、宜蘭陳俊宇則尚未領取二階連署表格，截止日期尚未出爐，不過預估全台罷免案將於7月中前截止二階連署。

    中選會表示，依「公職人員選舉罷免法」第5條第1項但書及同法第80條第1項、第2項規定，徵求連署期間之計算，自領得連署人名冊格式之次日起算，立法委員之罷免為60日。罷免期間之末日，除因天然災害政府機關停止上班外，其為星期六、星期日、國定假日或其他休息日時，不予延長。

    全台掀起大罷免潮，共有35位泛藍立委與15位民進黨立委罷免案陸續進入二階罷免連署。（中選會提供）

    全台掀起大罷免潮，共有35位泛藍立委與15位民進黨立委罷免案陸續進入二階罷免連署。（中選會提供）

    全台掀起大罷免潮，共有35位泛藍立委與15位民進黨立委罷免案陸續進入二階罷免連署。（中選會提供）

    全台掀起大罷免潮，共有35位泛藍立委與15位民進黨立委罷免案陸續進入二階罷免連署。（中選會提供）

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