    國際

    尹錫悅因妨礙逮補 一審判5年徒刑

    2026/01/16 14:48
    南韓前總統尹錫悅。（彭博）

    南韓前總統尹錫悅。（彭博）

    首次上稿 14:35
    更新時間 14:48

    負責調查2024年戒嚴內亂事件的特別檢察組，13日向法院請求對前總統尹錫悅判處「死刑」。首爾地方法院今日下午召開一審，宣判尹錫悅因妨礙逮捕被判處5年徒刑。

    檢方指控，尹錫悅與前國防部長金龍顯等人，為了壟斷權力，竟在未經合法程序下宣布緊急戒嚴，企圖癱瘓國會與控制媒體，構成了刑法上的「內亂首謀罪」。檢方強調，尹錫悅以「選舉舞弊」為藉口動用軍警，破壞憲政秩序，其性質比1980年光州事件的主謀全斗煥「更加惡劣」，南韓檢方13日向法院請求對前總統尹錫悅判處「死刑」。這是繼1996年全斗煥之後，南韓憲政史上第二位遭檢方求處極刑的前國家元首。然而，儘管檢方措詞嚴厲，外界分析在南韓已「實質廢死」近30年的現況下，這更像是一場極致的政治清算與羞辱，實際執行絞刑的機率微乎其微。

    前南韓總統尹錫悅遭彈劾後多次拒絕配合調查，警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處（公調處）2025年1月15日凌晨4點多，再度執行逮捕令，順利將前總統尹錫悅逮捕，成為南韓憲法史上首名任期內被捕總統，而這次公調處能夠順利逮捕尹錫悅，在於官邸特勤人員不抵抗下放行。

    首爾地方法院今日下午召開一審，宣判尹錫悅因妨礙逮捕被判處5年徒刑。

