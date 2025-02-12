鹽水蜂炮啟炮 2天炸射250座炮城

鹽水蜂炮昨日上午啟炮後，雖未逢假日，晚間仍湧入大批人潮，跟隨神轎遶境，犁炮民眾嗨翻。 （記者李惠洲攝）

2025/02/12 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕鹽水蜂炮活動昨啟炮，武廟神轎遶境一連兩天，約有二五○座炮城陸續施放，雖非假日，晚間仍湧入大批民眾，體驗犁炮嗨翻，在地人疾呼不要擋炮，因蜂炮是要敬獻神明，希望能讓蜂炮順利施放出去，今晚有三座主炮城施放約二百萬支蜂炮，預計將掀高潮。

黃偉哲昨與地方各界人士至鹽水武廟參拜關聖帝君後，點燃吊車吊起的多條鞭炮，為現場民眾祈福，花車與神轎隨後出發遶境，沿途陸續有炮城推出施放，不少民眾搶先體驗。

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昨晚七時起，神轎從武廟出發遶境，現場已湧入大批民眾跟隨，不少民眾下班後呼朋引伴直接殺到鹽水，有人說每年一定參加，體驗緊張刺激的炸射。有些民眾雖有萬全裝備，但蜂炮一出，還是不自覺抱頭閃躲；有些人以為躲得老遠觀賞很安全，但還是被亂竄的蜂炮螫得驚聲尖叫。

今晚六時卅分起，從武廟出發的遶境路線分五條，晚上九時起在鹽水國中施放主炮城，主題為「金蛇報喜蛇年行大運」，三座長四十尺、寬八尺、高七尺的大型LED花燈炮城，裝有約二百萬支蜂炮施放。

全身防護裝備不可少

南市消防局持續呼籲，體驗蜂炮應有全身防護裝備，包括戴口罩及全罩式安全帽，著高領束袖棉質外套、厚牛仔褲及手套，袖口處以橡皮筋套束、脖子以圍巾保護，切勿穿著雨衣或輕便尼龍衣，以免引火上身。

鹽水蜂炮昨日上午啟炮後，雖未逢假日，晚間仍湧入大批人潮，跟隨神轎遶境，犁炮民眾嗨翻。 （記者李惠洲攝）

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