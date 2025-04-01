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    發文籲學生連署二階罷免 前國教院副院長：反共必先反藍

    前國教院副院長、台東大學特教系教授曾世杰。（資料照）

    前國教院副院長、台東大學特教系教授曾世杰。（資料照）

    2025/04/01 15:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第二階段連署如火如荼展開，前國教院副院長、台東大學特教系教授曾世杰在社群平台以《給我的學生》為題，他本來是「反共，不反藍。」現在變成「反共，必先反藍。」寫下希望學生們能支持二階段罷免連署。

    曾世杰在社群平台Threads 發文表示，親愛的各屆同學們，他已經屆齢退休，謝謝大家給的祝福，他全收下了，但還想請同學們給他一個退休禮物，幫忙去連署二階罷免，他曾經是愛國愛黨的一員，當年經過多重的身家調查及選訓，在七海寓所（經國先生官邸）的中衛區擔任特勤憲兵，也在馬政府時期擔任國家教育研究院的行政職務，算是政務任命的官員。

    曾世杰指出，馬在搞課綱微調時，他身陷風暴核心，痛苦不堪，但那時只認為這是「無能領導人」一個人的問題，但這十年內，他親眼看見國民黨系統性的由藍轉紅，吃相從偷雞摸狗涓滴隱流到毫不遮掩、奔流到海不復回。立院總召每次院會之前必赴中港、K黨立委的修憲、修法、刪預算之提案無不自斬台灣人自我防衛之手腳。

    曾世杰直言，他的信念本來是「反共，不反藍。」現在變成「反共，必先反藍。」同學們，如果你看到他這個呼籲，麻煩你幫我分享到你們班的群組，你們的行動，是他最好的退休禮物。

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