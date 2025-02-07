建物公安疑慮 澄清湖高球場斷水電

澄清湖高爾夫球場建物，遲未完成耐震能力評估及改善，遭斷水斷電。（高雄市工務局提供）

2025/02/07 05:30

高市府︰未完成建築物耐震評估及改善 業者︰還在安檢改善期

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年十一月遭高市府宣布收回的澄清湖高爾夫球場，由於仍持續營業，工務局以球場建物有公安疑慮，前天依法執行斷水斷電，後續將打造為三八四公頃大公園，開放民眾使用。

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市府規劃轉型384公頃大公園

澄清湖高爾夫球場六十公頃土地，租約前年六月底到期後，遭球場經營者違法占用，市府並查出球場違規使用農藥，觸犯飲用水管理條例、水土保持法，去年十一月宣布收回球場，轉為公園用途。市府原要求去年十一月卅日前返還土地，但球場理事會仍持續營業，上百名桿弟並到議會陳情。

租約到期 業者持續占用營業

工務局於前天（五日）採取斷水斷電行動，指去年稽查發現澄清湖高爾夫球場位於鳥松區球場路二七○號建物，包含大廳會館、餐廳及盥洗室、桿弟休息室，提供公眾使用，卻未完成建築物耐震能力評估及改善，有公安疑慮。

工務局強調，去年十月、十二月已通知球場改善，並先處以六至卅萬元罰鍰，令其停止使用，由於球場遲未依法完成安檢申報，且開放民眾持續使用，因此依法執行斷水斷電。

但球場強調，去年底已提出耐震申報，遭市府評定為不合格，要求九十天內改善，卻在改善期間就斷水斷電，將按照訴願法提起訴願、行政訴訟等救濟手段。

將打造生態島 開闢滯洪空間

市府公園處則表示，市府已啟動球場轉型大公園規劃，除保留歷史紋理，也將串聯球場現址及雙湖公園、澄清湖風景區，打造兼具遊憩、景觀及生態永續的開放空間，開放民眾使用；三八四公頃大公園完成後，球場既有茂密樹林區將打造為生態島，同時在球場地勢較低處，開闢更多滯洪空間，預計滯洪量達五十三萬公噸，提升鳥松、鳳山、三民等區的防災能力。

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