配合台灣燈會 桃園13響應燈區點亮城市

大園燈區位於華興池生態公園，場內設置8組燈座，主燈為玄武護眾生。（記者余瑞仁攝）

2025/02/06 05:30

龜山以棒球文化為主軸 中壢「光之長廊」今晚7點啟燈

〔記者黃政嘉、余瑞仁、鄭淑婷、李容萍、謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕「二○二五台灣燈會」明天至廿三日在桃園市進行，十三個行政區「響應燈區」各有特色，像龜山區以棒球文化為主軸，在萬壽路到壽山路的桃林鐵路沿線，布置「Nice Play」、「HOME RUN」等，還有七彩燈光「熱血光廊」、浪漫滿點「幸福之鴿」，點亮城市。

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中壢鬧區打造「光之長廊」今晚七點在永興公園啟燈，中壢車站到桃園機場捷運A22老街溪站，十六族原住民族文化燈區及閩南舞獅、客家桐花等，抵達以「中壢牛肉麵」為靈感的主燈「好運蛇進來」，順勢搭機捷到台灣燈會主展區。

桃園燈區坐落同德六街到大興西路一段廊道，主燈「智桃桃」以桃仔園為主軸設計Q版桃子造型，副燈「樂桃桃」融入宮廟、神社元素，九日晚上七點四十分點燈。

復興 象徵部落文化傳承

大溪燈區在中央路三角公園及周邊，以「蛇躍陀螺，轉動幸福」主題打造五公尺高的陀螺和豆干，結合蛇年生肖做主燈；唯一原鄉復興燈區在角板山公園「山豬我來了」、「勇士精神」等花燈，象徵部落文化傳承與崇敬自然。

新屋燈區「光映新屋 古厝迎春」，主燈「拾光之旅」在市定古蹟范姜祖堂結合一五○秒光雕投影，呈現牽罟、粄食等客家文化，每晚六點至九點半的半小時播放一次；觀音燈區設於草漯棒球場旁，以生肖年及農業主軸規劃客庄慶元宵花燈。

大園 設在華興池生態公園

蘆竹燈區中，「國旗閃耀」、「乙巳光點」在公所用國旗與繽紛燈光成打卡亮點，其餘在大古山登山步道公園；大園燈區設在華興池生態公園，主燈華麗霸氣的玄武護眾生，祈風調雨順；八德燈區在八德埤塘生態公園，呈現埤塘多樣生態景致，專為情侶設計「好愛你鴨」拱形通道，七日起每晚五點半至九點半亮燈。

龍潭 結合吊橋3分鐘燈光秀

楊梅燈區設於楊梅、富岡、埔心、新富車站廣場，楊梅、富岡分別有「女媧補天」、「富貴伯公」大燈，結合客庄、農遊文化，營造元宵氣氛；龍潭、平鎮燈區皆有燈光展演，龍潭大池規劃三分鐘「光之宮廷 Palace of Light」燈光秀，結合水上舞台主燈與大池吊橋進行水上展演；平鎮乙未保台紀念公園「光雕投影」，以愛與團圓為核心，搭配公園地景，藉動畫投影、高空光束、共創燈組、染色牆面交織成光雕盛會。

龍潭元宵藝術燈海規劃三分鐘的主燈燈光秀，與大池吊橋進行水上展演。（龍潭公所提供）

中壢燈區打造「光之長廊」以多元文化為主軸設計。（記者李容萍攝）

復興燈區設在角板山公園，融入泰雅族的圖騰、編織圖紋、自然元素以及山林農產。（記者李容萍攝）

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