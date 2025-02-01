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    新北燈會今登場 「蛇燈精靈」限量送

    新北燈會將發放限量小提燈-蛇燈精靈。（民政局提供）

    新北燈會將發放限量小提燈-蛇燈精靈。（民政局提供）

    2025/02/01 05:30

    把握年假倒數 宮廟昨湧入大量信眾 人氣景點人潮絡繹不絕

    〔記者羅國嘉、張勳騰、陳鳳麗、鄭旭凱、王榮祥、羅欣貞／綜合報導〕年假漸入尾聲，民眾紛紛把握時機出遊，各地也推出節慶活動，如新北燈會在今大年初四登場並發放限量蛇燈精靈提燈；通霄拱天宮、竹山紫南宮、北港朝天宮等也湧入大批人潮，警方都出動無人機疏導交通；高雄除了吉依卡哇還推三大燈會；屏東則打造勝利星村展現文藝走春氣息。

    新北市民政局長林耀長指出，今日登場的新北燈會有精彩的「靈蛇獻瑞」主燈秀，設十大主題燈區、歌唱及踩街表演，以及逾一二○攤的「蛇麼都有市集」，並限量發送三千個「蛇燈精靈」小提燈。

    通霄拱天宮、竹南后厝龍鳳宮 參香、乞龜人氣夯

    供奉「白沙屯媽祖」的苗栗縣通霄鎮拱天宮管委會總幹事陳春發指出，春節湧入人潮，大年初一至初三約卅萬至四十五萬的參香信眾前來。

    而有二百年歷史的苗栗竹南鎮后厝龍鳳宮乞龜活動則寓意好運，宮方指出，初一早上六點不到三小時，總價六百萬元的大小金錢龜就被認購一空，價值最高是用二千元紙鈔包覆的兩百萬金錢龜王。

    北港朝天宮、武德宮 警方出動無人機掌握車流

    昨年初三雖中部下雨，但遊客遊興未減，南投縣各風景區都湧入大批遊客，日月潭初一到初三每天都破四萬人；紫南宮則估計每天十萬名遊客，讓警方直接在國道電子看板通知動態。

    大量走春人潮也湧入雲林縣北港朝天宮和武德宮，雲縣警方出動無人機掌握車流再引導改道。雲縣長張麗善表示，為疏解交通與停車問題，今年將啟動「北港環鎮接駁公車」因應。

    吉伊卡哇助攻 高雄輕軌連兩天運量破9萬人次

    高雄冬日遊樂園也趁春節連假期間開幕，六天累計逾兩百萬人湧入愛河灣，高市觀光局長高閔琳表示，遊客除蒞臨愛河灣欣賞超人氣的「吉依卡哇」小可愛們，還可順道參觀「鳳山光之季」、「岡山燈藝節」及「旗山燈會」等三大燈會，以及高雄後花園的東九區等，進行賞梅、泡湯行程。

    而吉伊卡哇則助攻高雄輕軌刷新紀錄！高雄捷運公司統計，初一、初二連續兩天運量皆破九萬人次，寫下輕軌新頁，且高捷紅、橘線也在初三達廿七萬七九四三人次，顯見人氣IP魅力。

    屏東「勝利星村」來客數 較去年成長近兩成

    屏東縣也湧入觀光人潮，由日遺眷舍歷史建築群打造的人氣景點「勝利星村」，從小年夜至昨已湧入約五十萬人次，店家來客數較去年成長一至二成，屏菸一九三六文化基地以及去年底啟用的屏東縣王船文化館，也吸引大批文化走春人潮，度過充滿藝文氣息的新年。

    2025新北燈會將在今日盛大登場。（民政局提供）

    2025新北燈會將在今日盛大登場。（民政局提供）

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