《台北過好年—採買篇》年菜價漲 市場、魚市推優惠

南門市場一樓擠滿逛街、採買年貨人潮。 （記者蔡思培攝）

2025/01/20 05:30

使用悠遊付市場結帳 最高回饋10％ 台北魚市24日起拍賣現撈魚貨

記者蔡思培／專題報導

春節將至，台北市公有市場、魚類批發市場、台北花市自初一（一月二十九日）休息至初五（二月二日）。許多民眾已陸續前往台北市各市場、年貨大街採購年貨。不過年菜料理食材價格都比以往高，市場菠菜價已達一斤九十元、芥菜（長年菜）價也達七十元，五花肉（東坡肉）價格每斤二三○元，腿庫（豬腳）也要一八○元。

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南門市場 菠菜一斤90元 五花肉230元

昨實際走訪台北各市場，都可見採買人潮明顯較平常多，南門市場一樓擠滿逛街人潮，臘肉店、糕餅店更是排滿民眾。位於市場地下一樓的生鮮攤位人潮雖不如一樓，仍有不少民眾至攤位詢價。然而隨年節將至，年菜料理常見的蔬菜、肉類價格都比以往高，南門市場菠菜一斤已達九十元，芥菜一斤也要七十元，用於東坡肉的五花肉一斤也達二三○元。

成功、士東、南門市場悠遊付享回饋

曾多次獲得經濟部「五星優良市集」表揚的士東市場，是天母人購買生鮮的地方。士東市場自治會長何慶豐表示，以往年節前都會湧入購買年貨的民眾，預計今年業績也會增加近三成，本週四起人潮將更多，但肉類、青菜都未漲價。他也指，民眾至士東市場除可採購生鮮食品，現場還有眾多熟食，潮汕滷鵝、天母大頭鵝都是熱門美食。

今年春節悠遊卡公司與台北市成功、士東、南門、北投市場及新北市五股、泰山市場合推優惠，即日起至除夕使用悠遊付至市場結帳，且單筆消費滿二○○元可獲七％回饋金，每人回饋上限二○○元，若與悠遊付筆筆最高回饋三％活動疊加，市場消費最高可回饋十％。

台北年貨大街30週年 逾百店家有特惠

另外，「台北年貨大街」即起至一月廿七日在大稻埕商圈登場，販售年菜、食材、乾貨、零食、南北雜貨等商品，適逢台北年貨大街今年卅週年，有卅家以上開業超過三十年老店及超過百家特約店家提供優惠，現場也有手撕窗花、手寫斗方等免費DIY活動，週末期間也吸引眾多民眾。

台北魚市一月廿四日至廿七日也將配合濱江市場年貨大街，每天上午七點在魚市中庭廣場拍賣當日現撈魚貨。

台北市春節各大市場休市時間。（資料來源：台北市市場處 整理：記者蔡思培）

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