在宅急症照護升級 預算增加、納安寧病患

為解決高齡社會就醫難題，健保署推動「在宅急症照護試辦計畫」，今年將再升級，調高假日出勤給付，並預計第2季納入「安寧病患」。 （資料照）

2025/01/18 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署去年七月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，針對行動不便及失能民眾提供居家感染急症治療，解決高齡社會就醫難題。署長石崇良昨透露，今年會編列更多預算，一月起已調高假日出勤給付，假日每日護理費加成廿％、颱風假加成五十％，此外預計第二季納入「安寧病患」，讓有急性狀況的安寧患者也能在家接受照護。

目前在宅急症照護涵蓋「居家照護個案、長照機構住民、急診感染症患者」三類對象，針對肺炎、尿路感染及軟組織感染提供在宅治療。健保署統計，去年約一千三百名病患參與計畫，平均治療天數短於住院，顯著減輕醫院壓力。

請繼續往下閱讀...

石崇良指出，台灣邁入超高齡社會，高齡長者行動不便導致就醫困難，尤其泌尿道發炎、肺炎、軟組織感染是長者住院主因，占比高達八成，而這些常見感染問題處理相對單純，透過遠距醫療與在宅服務即可有效解決，無需頻繁住院。

健保署預計今年擴大計畫範圍，石崇良說，將新增安寧病患為服務對象，並從感染治療延伸到處理電解質不平衡、輸血等急性狀況。

根據統計，二○二三年全台安寧服務人數超過七．七萬人，其中安寧居家服務使用率最低，平均每人僅七．八天。在計畫擴大後，安寧病患將能在家中接受更多元的急性照護，也可減輕住院需求與家庭負擔。

為鼓勵醫護投入，石崇良表示，今年一月起已調高假日及天災期間的每日護理費給付。假日出勤加成廿％，颱風假出勤則提高至五十％，也希望提升在宅照護吸引力，讓更多人願意加入服務行列。

今年起針對目標治療天數也有放寬，石崇良說，肺炎從九天增至十天，軟組織感染則從六天增至七天。他強調，雖然放寬天數，但仍短於住院平均的十至十四天，若治療超過上限天數，則回歸居家照護模式進行給付。計畫擴大內容預計農曆年後正式公告，為高齡社會提供更全面、便利的在宅照護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法