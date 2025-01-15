竹市消防局尾牙宴 民諷太高調

停職中的新竹市長高虹安（中）十二日出席消防局尾牙宴。 （擷取自竹市消防局官方粉專）

2025/01/15 05:30

去年晴空匯火警真相還沒查出 殉職消防員妻：忘了他們的犧牲了嗎？

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局十二日舉辦大型消防及義消聯誼尾牙晚宴，因涉貪污案已停職四個多月的市長高虹安出席致詞及頒獎，且抽獎合照並逐桌敬酒，事後消防局在官方粉專發文稱，舉辦聯誼活動是慰勞所有消防及義消和救難志工的辛勞付出。不過，貼文一出，有網友留言「我也是服了新竹市消防局！」救災疏失導致兩位同仁殉職，事隔還不到一年，這樣的大型尾牙活動可以辦得如此高調。

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去年五月廿六日晴空匯火警殉職的消防員李詠真妻子，也貼文留言「昨天（十二日）是我跟詠真的結婚紀念日，你們開心喝酒抽獎的時候，忘了他們的犧牲了嗎？我們的結婚紀念日只剩我自己，你們確定你們都還記得他們嗎？對兩位殉職的同仁感到憤慨。」

議員：痛失弟兄的憾事 好像被遺忘

市議員蔡惠婷也說，消防局辦尾牙聯誼活動慰勞消防及義消人員無可厚非，但整個尾牙場合都沒提到去年殉職的消防員，好像已忘了他們的殉職，甚至大家都好像沒發生這樣的憾事般，實在不妥。尤其到現在晴空匯火警的偵查結果都沒給出真相，消防局也無人被懲處，消防局居然如此高調辦尾牙，只會讓傷心的人更傷心。

消防局表示，去年痛失兩名弟兄一直銘記於心，市府持續就人力充補、器材汰換、車輛採購及火場安全管理機制等落實執行精進，期望將未來出勤時可能遇到的風險降到最低。

消防局：依往例辦理 聯繫情誼

消防局表示，歷年來皆在農曆年前後舉辦聯誼晚會活動，聯繫一千兩百多名消防及義消和救難人員情誼、提振士氣並減少繁重的勤務壓力，期盼透過聯誼讓消防局所有警、義消交流近況與聯繫感情，相伴走出低壓情緒。

消防局在官方粉專提到，市府已核准埔頂分隊的駐地規劃案、中山和南寮分隊的廳舍重建計畫，且提高義消的誤餐費，並補助各義消單位購置裝備和器材，要讓義消弟兄姊妹協勤更有保障。

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