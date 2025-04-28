4/28 威力彩、今彩539頭獎都摃龜

第114000104期今彩539，以及第114000034期威力彩，頭獎皆摃龜。（本報合成）

2025/04/28 22:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（28日）開獎的第114000104期今彩539，以及第114000034期威力彩，頭獎皆摃龜。

第114000034期威力彩中獎號碼為「第一區：02、14、17、19、29、32。第二區：05」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共46注中獎，每注可得2萬元；伍獎共270注中獎，每注可得4000元；陸獎共1809注中獎，每注可得800元；柒獎共3578注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬679注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬6068注中獎，每注可得100元；普獎共4萬7562注中獎，每注可得100元。

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第114000104期今彩539中獎號碼為「06、12、17、38、39」。頭獎摃龜；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共6681注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9568注中獎，每注可得50元。

第114000104期39樂合彩中獎號碼為「06、12、17、38、39」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共201注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1638注中獎，每注可得1125元。

第114000104期3星彩中獎號碼為「991」。壹獎共50注中獎，每注可得5000元。

第114000104期4星彩中獎號碼為「9331」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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