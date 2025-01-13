台中老人受虐通報案六都第二 僅次高雄

六都老年受虐人口比率

2025/01/13 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年全國預估將邁入超高齡社會，民進黨中市議員陳俞融表示，根據台中市政府統計，目前中市六十五歲以上佔全市一六．五％，已成高齡化社會，而根據衛福部統計資料，台中市老年人口受虐通報比率高達○．五三八％，僅次於高雄市，為六都第二高，顯示中市許多長輩正承受著無形的精神壓力。

市府強化宣導 案件即時通報

社會局表示，過往老人保護的通報率黑數過高，其原因在於老人本身隱忍不報、社會一般民眾對於老人保護瞭解不夠、老人受虐徵兆易與老人疾病症狀混淆、專業人員對於老人虐待的敏感度不足等等；台中市通報率六都第二，在於台中市強化宣導及市民更為重視老人受虐，協助通報，讓長輩可以得到即時的通報協助。

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陳俞融表示，中市正從「高齡化社會」邁向「超高齡社會」，台中市老年人口僅居六都第四多，但受虐通報比率卻高居六都第二，且老人受虐通報案件不減反增，從二○二二年二二七七件攀升至二○二三年二六二○件，增幅達一成五。

從通報數據來看，台中市老人受虐類型中，身心虐待占比高達九五％以上。其中最令人意外的是，精神暴力的比例竟與肢體暴力不相上下，顯示許多長輩正承受著無形的精神壓力。

施虐者以子女居首 配偶次之

陳俞融指出，根據衛福部統計資料顯示，老人受虐案件中，施虐者以子女居首、配偶次之。但探究其原因，很多時候，子女因照顧負荷過重，而忽略自身的身心狀態，或是因長時間照顧而欠缺休息，曾有服務案件中，子女為盡孝道照顧父親卻沒有做好自我照顧，心理壓力過於龐大，直接影響人際、工作及家庭關係，導致和長輩互動陷入惡性循環，最後形成精神虐待的案例。

台中市65歲以上佔全市16.5％，已成高齡化社會。（陳俞融提供）

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