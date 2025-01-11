彰縣垃圾費隨袋徵收 超商垃圾量減半

彰化縣去年7月1日起針對4大超商、6大產業園區，收運生活垃圾必須購買專用垃圾袋，半年下來垃圾量砍半。（彰化縣環保局提供）

2025/01/11 05:30

六大產業園區同步實施 共減425噸、約85輛垃圾車運量

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年七月一日起實施垃圾分類新制，提高退運門檻，讓每日人均垃圾量創下史上新低。環保局表示，去年同步實施四大超商、六大產業園區的垃圾費隨袋徵收，裝一般生活垃圾要買專用垃圾袋，半年下來垃圾量減少五十五％，約為四二五公噸，相當於減少八十五輛垃圾車的運量。

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垃圾減425噸 85輛垃圾車運量

環保局指出，六都的四大超商垃圾都是採取委外清運，彰化縣從去年七月起，四大超商加上六大產業園區的生活垃圾改採隨袋徵收，也就是除了資源回收、廚餘以外，其餘一般生活垃圾都要用專用垃圾袋，各地清潔隊才會收運，並進行沿街破袋檢查，發現有三個以上的資源回收物，就會當場要求店家完成分類才能交給清潔隊。

超商嚴把關 拒家戶垃圾「偷渡」

環保局強調，自從新制上路半年以來，超商與產業園區生活垃圾破袋檢查的合格率高達八十六％，也就是說，應該回收的資源回收物，以及生、熟廚餘的分類，都有很大的進步。也讓生活垃圾量減半，半年垃圾量減少五十五％，約為四二五公噸，換算起來，大約是八十五輛垃圾車裝運量。

環保局表示，超商生活垃圾能夠在配合資源回收、廚餘分類下，立即有減半的功效，最主要的是讓業者嚴格把關，不再讓民眾把家戶垃圾拿來超商亂丟。因為，以往超商的生活垃圾是隨水費徵收，不必花錢買專用垃圾袋，如今要花錢買專用袋，業者為了降低購買成本，就拒絕家戶垃圾「偷渡」到超商，成為垃圾減量的最大功臣。

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