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    《桃園》8區低溫特報 巴崚國小昨晨6度

    大陸冷氣團來襲，復興區巴崚國小提供熱水給小朋友使用。（校方提供）

    大陸冷氣團來襲，復興區巴崚國小提供熱水給小朋友使用。（校方提供）

    2025/01/11 05:30

    拉拉山前晚出現負1度 社工訪視桃園、中壢街友發放禦寒物品

    〔記者謝武雄／桃園報導〕強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署對桃園市十三個行政區中的八個發布橙燈低溫特報，位於復興區的拉拉山國家森林遊樂區前晚出現攝氏負一度低溫，市府啟動應變機制，其中，全市海拔最高的巴崚國小（海拔一二三○公尺）昨天清晨僅六度，校方持續提供暖暖包、薑茶，請學生穿外套、做暖身操，洗手台也提供溫水、教室開暖氣，充分做好保暖禦寒工作。

    復興區4國小開啟暖氣防寒

    教育局副局長賴銀奎說，復興區後山除了巴崚國小，光華、三光、高義國小都是重點防寒學校，四校教室都已建置冷暖空調，寒流來襲時可開啟暖氣，另請學校提醒教職員及家長，務必留意通學道路是否結凍溼滑影響通行安全，小心帶學生上下學。

    社會局社會救助科長陳彥良表示，前晚起社工就到中壢區中正公園及桃園區文昌、朝陽公園等街友最多的地方，辦理夜間關懷訪視，發放睡袋、暖暖包、外套等禦寒物品，也提醒注意低溫資訊，必要時可到南、北區街友外展服務中心住宿避寒，兩中心共有五十個床位，社工也致電關懷獨居長者，籲請留意身體狀況及加強保暖。

    農作若受寒害 可向區公所通報

    衛生局長賈蔚建議，患有高血壓、高血脂、高血糖的民眾，及心血管疾病等慢性病患者與長者，適時增添衣物，避免低溫促發心血管疾病，若有胸悶、頭暈或出現臉歪、手垂、大舌頭等中風徵兆，應立即就醫，各急救責任醫院急診室已備妥保溫毯、加熱燈等幫助患者保溫的設備。

    農業局長陳冠義表示，若發生農業寒害災損，農民可主動向所在地區公所通報，針對災後要即時採收及復耕的受災區作物，公所將會勘查、拍照取證，農民也能自行拍攝災損照片，標示田區坐落地段、地號。

    桃園文昌公園是街友聚集重點場所，前晚社工前往關懷訪視。（記者謝武雄攝）

    桃園文昌公園是街友聚集重點場所，前晚社工前往關懷訪視。（記者謝武雄攝）

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