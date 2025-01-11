賴清德煎菜頭粿 與三峽山區獨老圍爐

總統賴清德（右二）圍上圍裙，為長輩煎煮菜頭粿，並與三峽山區獨老圍爐。（弘道基金會提供）

2025/01/11 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統賴清德昨天參加弘道老人福利基金會舉辦的「寒冬助老」服務，前往新北市三峽偏遠山區陪伴獨居的八十七歲阿嬤趙阿哖圍爐，同時邀請百歲不老騎士郭深森與不老棒球員代表詹文清參與，鼓勵長輩保有追求夢想的熱情與行動力。

賴清德昨中午在弘道基金會董事長王乃弘陪同下抵達趙阿哖家，兩人閒話家常，一起在弘道的年貨百寶車選購生活用品，賴清德送出紅包賀卡及春聯，並分別致贈沖泡堅果飲、手部護腕和保暖圍巾給阿嬤、詹文清及郭深森。

請繼續往下閱讀...

賴清德穿上圍裙、走進廚房，為長輩煎煮菜頭粿祝福。王乃弘表示，這是賴清德第四度在農曆春節前，陪伴基金會服務的獨居長輩吃圍爐餐，前兩年也分別參與不老棒球開球、在總統府接見不老騎士，帶給長輩暖心關懷與祝福。

弘道基金會表示，趙阿哖年輕時和先生住在現居的鐵皮屋，租地種茶、採茶、種桶柑維生，先生過世後，她仍堅持守在山區老屋，但鄰居陸續搬走，她因為年邁腿力退化，越來越少出門，平日弘道三峽志工站會定期訪視。

關懷趙阿哖超過廿年的弘道志工王蕙芳表示，阿嬤的女兒已出嫁，雖然因為生活忙碌，回家探望時間有限，但最近阿嬤的女兒重新整修浴室跟廚房，讓阿嬤可以每天洗溫暖的熱水澡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法