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    布袋生態園區水鳥數 連9年全國第一

    嘉義縣布袋濕地生態園區黑面琵鷺正忙著覓食。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋濕地生態園區黑面琵鷺正忙著覓食。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/09 05:30

    數量落在3至4萬隻 已是全國重要賞鳥重鎮

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣「布袋濕地生態園區」水鳥數量多達三至四萬隻，連續九年蟬聯全國水鳥統計第一名，在鳥界博得「北關渡南布袋」美名，也是全台鷗科、雁鴨科最多的濕地，目前值賞鳥季，鳥況熱鬧；雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資四千四百萬元進行「雲嘉南濱海賞鳥遊憩服務設施工程」，提供賞鳥休憩場域，預計六月底完工。

    增賞鳥亭設施 估6月底完工

    雲管處長許宗民說，此工程增加賞鳥亭、主題鳥類環境教育場域及改善園區入口意象等，未來規劃建置鳥類辨識系統及相關科普智慧體驗設施，強化賞鳥遊憩對於遊客吸引力。

    根據元旦前後半個月針對全國一七九個重要棲地進行調查，截至二○二二年最近統計，布袋生態園區蟬聯九年全國第一，數量落在三至四萬隻，是全國重要賞鳥重鎮。

    布袋濕地生態園區原稱南布袋濕地，占地廣達一三八五公頃，其中三四三公頃由高雄市野鳥學會認養管理。園區以鷗科、鷸鴴及雁鴨為主，賞鳥焦點黑面琵鷺數量逐年增加，每季都逾千隻。

    黑面琵鷺數量 每季都逾千隻

    高雄市野鳥學會經理邱彩綢說，園區為廢曬後的鹽田，孕育豐富生物，成了東亞、澳洲候鳥遷徙重要的中繼站及度冬區，也是國際鳥盟認定的重要野鳥棲息地；濕地鳥類調查最高峰落在每年十二月，平均達八十五種，最少為六月四十六種。

    目前園區有琵嘴鴨、赤頸鴨及尖尾鴨，鷗科則有紅嘴鷗及黑腹燕鷗，其中不愛泡水的黑腹燕鷗成群在土堤棲息，畫面最為壯觀；常見的青足鷸及高蹺鴴、反嘴鴴等中型鷸鴴類水鳥在此覓食，水域中灘地則為東方環頸鴴繁殖區，遊客也能近距離觀賞黑面琵鷺。

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