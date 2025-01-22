「閩南狼」罷免新歌收錄「舔共」立委 嗆國民黨快去辦中國身分證

創作歌手「閩南狼」陳柏源今天說，他已經創作了一首歌，將所有「舔共立委」都寫在歌詞中，共有30幾個國民黨立委，歌名叫做「罷免進行曲」，將做為罷免活動的新歌。（記者劉信德攝）

2025/01/22 14:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「八炯」及創作歌手「閩南狼」陳柏源合作推出「中國統戰紀錄片」，揭露台灣人申辦中國身分證，遭藍營抹黑是在造謠。陳柏源今天反嗆，國民黨人若認為你的中國是中華人民共和國，就趕快去辦中國身分證。他更預告，已創作「罷免進行曲」，將30幾位「舔共」國民黨立委全部寫在歌詞中，將於近期推出。

陳柏源出席「反共護台志工聯盟」記者會時表示，台灣快要過年了，但中共不配過年，因為他們是馬列子孫。這陣子自己壓力很大，他與八炯合拍「統戰紀錄片」後，不斷受到攻擊，即便證據擺在眼前，仍可看到執迷不悟的國民黨立委及藍營人士一直狡辯，自己心情五味雜陳，也非常地難過。

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「他非常不爽的，就是趙少康先生！」陳柏源說，他是中華民國派、正藍的，他們全家都曾經是趙少康的粉絲，去年總統選舉都還是投給你，像你這種人還想當國家的副總統，那麼多證據擺在那邊，內政部都已經說在擴大追查，「你還在說我們翻車」。

陳柏源指出，他真的非常不爽、非常憤怒，你們這些在騙取「民國派」選票的人，還在網路上造謠，對我們進行抹黑，都已經拿出這麼多證據，呼籲正藍軍、所有台派，大家都不要再相信趙少康所講的話。

「我真的看不起你們！」陳柏源嗆言，如果你們覺得自己是中國人，你的中國是中華民國，還是中華人民共和國？請所有國民黨人講清楚。如果是中華民國，請帶著正藍軍去消滅萬惡共匪。如果你覺得中國是中華人民共和國，就趕快去中共國辦身分證，把台灣還給台灣人民。

陳柏源更說，他已經創作了一首歌，將所有「舔共立委」都寫在歌詞中，總共有30幾個國民黨立委，這首歌叫做「罷免進行曲」，將做為罷免活動的新歌，大家之後走在街頭就可以唱歌呼口號，敬請期待即將推出。

前聯電董事長曹興誠受訪批評，政府裡面有很多軍公教，整天在看中天新聞的，那些人腦袋都壞掉了，什麼《新聞大白話》、《少康戰情室》。像《少康戰情室》你是要跟誰戰？唯一敵人是共產黨，你卻每天替共產黨講話。

曹興誠直指，中共政協主席王滬寧指揮傅崐萁這些「賣台立委」在對台灣發動戰爭，今天大家站出來支持大罷免活動，希望還在睡大覺的民進黨趕快醒來，「人家都已經對你發動戰爭了，你還在那邊想著『當家不鬧事』，罷免是民主最後一道防線，民進黨竟然說『不鬧事』，請趕快起來了！」

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