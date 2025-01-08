深化城市交流 姐妹、友誼市做路名

安南區怡中重劃區將有「水戶街」、「托倫斯街」，國際友誼城市的路名。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/08 05:30

有來自日本的「水戶街」、美國「托倫斯街」 拓展台南能見度

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南新道路未來不僅有日本「水戶街」，還有美國「托倫斯街」，新設重劃區或工業區道路新名稱將以姐妹市或友誼市為名，宛如「城市迷你聯合國」，拓展台南城市能見度。

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新設重劃區似迷你聯合國

南市以國際城市名稱命名的街道，早先在前市長許添財任內（台南縣市未合併前），安平區有「光州路」（韓國光州姐妹市），韓國光州則有「台南大道」。最近南市府新公告的安南區怡中重劃區的新街道有「水戶街」（日本茨城縣水戶市）、「托倫斯街」​（美國加州洛杉磯托倫斯市）；歸仁區高鐵特區道路則有「土浦街」（日本茨城縣土浦市）、「西科紋納街」（美國加州西柯紋納市）。

台南與日本水戶市結緣係因安南區「飛虎將軍廟」，該廟主祀出身日本水戶市的海軍飛官杉浦茂峰少尉，他在二戰末捨身精神保全當地居民，為感念其犧牲義舉，當地居民特地建廟祭祀。安南區吳姓居民表示，樂見「水戶街」成立，進一步深化城市交流情感。

民眾建議設紀念街牌說明

陳姓民眾認為，街道宜以容易記得的名稱命名，經過幾次就熟記，若是有人問路或要報路才方便，若是不易記的名稱，會讓人有陌生感，一個新的重劃區更應儘速讓民眾熟悉，有些國外都市名稱饒舌，要記住更不易。

何先生認為，以國外姐妹市名稱命名街道，可以彰顯台南市對國際城市的用心與重視，最好在道路合適位置設紀念街牌說明意義，是哪個國家城市，否則一般民眾不見得知道那是什麼意思。

市長黃偉哲表示，其實街道命名多元化，除了以政治人物如中山路、中正路，或是歷史名人、地方俗稱命名之外，若從彰顯國際城市間的友誼觀點來看，台南市締結姐妹市，或簽署合作的友誼城市很多，如果能夠放進街道名稱是很好的事，不但加強城市間聯繫，亦呈現台南是國際友善城市。由於以既有舊街道命名不容易，耗費改名成本，因此新設工業區或新的重劃區，未來會有更多新設道路以國際城市名稱命名。

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