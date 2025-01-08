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    三重建案損鄰協調會 新北市府：確保建商履行承諾／倒塌建物收購或重建賠償 其餘受災戶請技師鑑定責任

    新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成2側鄰房傾斜、倒塌，昨日趕工進行拆除清運作業。 （記者劉信德攝）

    新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成2側鄰房傾斜、倒塌，昨日趕工進行拆除清運作業。 （記者劉信德攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者羅國嘉、陳奕劭、吳柏軒／綜合報導〕新北市三重區六張街「莘聖沐光居」建案，六日開挖地下室，釀兩棟鄰房一倒塌、一拆除，市府昨天下午召開協調會，建商允諾透過信託，誠心誠意處理事故；副市長朱惕之強調，市府將透過法律及信託機制保障受災戶權益，確保建商履行承諾。

    建商致贈屋主、租客慰問金

    昨天協調會不開放媒體進場，過程平和，未發生激烈爭吵，會後建商致贈屋主與租客慰問金，據了解，住戶每戶廿萬元，租客可獲三萬元。張姓房東說，建商態度不錯，除給予慰問金，也設立聯繫窗口及信託基金保障，但對於賠償細節，要等二次協調會才清楚。也有住戶說，目前建商偏向補助與補償屋主，但受影響的建物有很多租客，權益也應受到保障。

    朱惕之表示，協調會各方達成初步共識，倒塌建物損害部分，建商願意收購或重建賠償，因信託細節尚未確認，將請法制單位協助，確保受災戶權益。至於其他未倒塌建物住戶的損害，將請技師和建築師公會協助，要求建商鑑定，該賠償就要賠償。

    統計至昨晚六點，共撤離七十四戶、一八二人，其中安置五十二戶、一三二人，包括慈濟基金會協調三重靜思堂開放收容廿三戶六十四人，其餘則是依親或自行尋找住處。居民昨天返家拿行李，有預防性撤離的住戶發現房屋鐵門打不開，經專業人員確認，證實房屋傾斜，市府緊急停止開挖並進行監測，為安全考量，居民只能繼續在外過夜。

    居民感慨「這個年不知該怎麼過」

    當日住戶急忙撤離，貴重物品、家當甚至是神主牌都來不及拿，全被埋在瓦礫堆中。住戶洪先生說，六日早上九點多聽見消防車聲音，下樓後得知房屋龜裂，被要求預防性撤離，誰知當晚突然接到電話說「你們家倒了」，趕緊從安置旅館跑回家查看，感慨說「這個年不知該怎麼過」。

    工務局長馮兆麟表示，將請土木技師針對周邊建物逐棟進行內部檢視，確認安全無虞，會讓預防性撤離住戶返家，廢棄物放置臨時暫置場，有價物品也會造冊通知住戶領回，將調閱監測與施工資料，並會同專家學者意見，釐清責任歸屬。

    近年工地損鄰案頻傳，包括台北市「基泰大直」建案釀鄰房傾斜、下陷；竹北「豐采五二○」建案出現「天坑」吞噬車輛，危害公共安全，賠償和究責問題至今仍未解決。

    新北三重六張街工地損鄰案，建商昨天下午在三重區公所與兩棟倒塌的受災戶召開協調會，現場管制嚴格，媒體在門外試圖掌握會議狀況。 （記者劉信德攝）

    新北三重六張街工地損鄰案，建商昨天下午在三重區公所與兩棟倒塌的受災戶召開協調會，現場管制嚴格，媒體在門外試圖掌握會議狀況。 （記者劉信德攝）

    近年工地損鄰案

    近年工地損鄰案

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