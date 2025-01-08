10大神農獎／薛雍霖養殖百變小丑魚 驚艷國際

十大神農薛雍霖。（記者張嘉明攝）

2025/01/08 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕卅六歲薛雍霖養殖的小丑魚色彩斑斕又夢幻，銷往美、日、韓、星等多國市場，在競爭激烈的水族市場拚出名氣；鵝農蔡英地設置國內首座密閉式養鵝場，以智慧系統監測鵝群，降低禽流感風險。兩人昨天獲頒農民的最高榮譽「神農獎」。

神農獎堪稱台灣農業奧斯卡獎，總統賴清德昨天親頒匾額、證書予十大神農及十二位模範農民，用台語感謝農民對農業貢獻，指出百工百業的基礎在農業，並從根本面維護台灣經濟安全。農業部長陳駿季表示，今年獲獎農民年齡從卅六歲到六十四歲，有年輕化趨勢，許多獲獎者已不同過去單打獨鬥，而是代表團隊獲獎。

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薛雍霖高中與大學都念水產養殖相關科系，被動畫「海底總動員」的小丑魚尼莫所吸引，又注意到觀賞水族市場裡魚隻多自野外捕撈，過程常導致珊瑚礁被破壞，因此十三年前投入小丑魚養殖，採全室內養殖。他表示，一開始投入經營，發現國外市場最大的瓶頸是語言還有行銷，幸好漁業署協助，才讓他一關關突破，加上養的小丑魚健康，還有特殊花色且如翩翩舞衣飛揚的魚鰭，目前在競爭激烈的國際市場已有一席之地。

蔡英地創密閉式養鵝場

設置國內首座密閉式養鵝場的蔡英地擁有會計師證照，看好國內鵝肉市場，二○一八年返鄉接棒成為鵝農，動手蓋全密閉式鵝舍，並在屋頂鋪設太陽能光電板，用綠電收益穩定財源。一開始投入幾乎全年無休，蔡英地指出，若想吸引青年投入一定要有休息日，因此導入智慧農業協助管理，不須再全年無休，也透過智慧系統監測鵝群，降低禽流感風險。

農業部表示，每位得獎者都很傑出，十大神農其餘八位包括邱俊魁、李星辰、陳立言、蘇嘉益及曾吉生等人，皆以友善環境方式耕作或養殖，持續堅持生產安全農產品。也有運用智慧科技及機械化投入生產及管理，如以科技純化品種復育台灣純種黑豬的李榮春、運用科技魚塭遠端管理的陳泓碩、以機械化生產搭配智慧農業系統控管蔬菜品質的邱冠鈞等，這些成果都值得政府及農民借鏡。

賴清德總統7日出席「第34屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，頒獎給十大神農得獎人。（記者張嘉明攝）

十大神農薛雍霖繁殖的百變小丑魚。（記者張嘉明攝）

十大神農蔡英地。（記者張嘉明攝）

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