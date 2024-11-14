《北斗戶政展》第一代身分證無大頭照 ○、V記載指紋

彰化縣北斗戶政事務所舉辦戶政文物展，現場展出國民身分證從初代到第6代的演變。（記者陳冠備攝）

2024/11/14 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕身分證是代表個人身分的證明，尤其是大頭照要求拍攝嚴謹，但其實第一代國民身分證並沒有大頭照，而是記載當事人十支手指頭的指紋，紋路類似同心圓的打「○」，類似畚箕的打「V」記錄。彰化縣北斗戶政事務所舉辦戶政文物展，從日治時期到近代的演變，帶領參觀者來一趟時光之旅，展期即日起至十二月卅一日。

北斗戶政事務所最近在縣級古蹟北斗保甲事務所辦理「北藏古今臻檔．斗轉星移重現」地方人文歷史暨戶政文物檔案展，展出日治期間北斗郡的戶政檔案、戶政統計等文物，以及移民村演變等，包括罕見的戶長牌、國語戶口簿、第一代國民身分證等。

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戶政事務所行政股長許淑華表示，現行的國民身分證已是第六代，僅簡單記錄個人資料，主要以個人照片為主，但一九四七年發行的第一代身分證，除填寫個資外還要記載教育程度、職業及役歷，但當時照相技術不普遍，所以必須另外填「指紋符號」，記錄個人十指指紋特徵，似同心圓打「○」，似畚箕的打「V」，成為唯一不需照片的身分證，直到一九五四年才換代。

許淑華說，這次展覽除展出戶政百年的變遷，還展出罕見的北斗郡日本移民村等文史，展區也設有檔案應用互動遊戲區，可體驗使用沾水筆填寫戶口名簿及國民身分證。

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