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    天兔颱風影響建築師等國考？ 請應考人留意考選部最新訊息

    近日有國考將舉行，考選部提醒，應考人應注意網站公布如期或延期舉行。（資料照）

    近日有國考將舉行，考選部提醒，應考人應注意網站公布如期或延期舉行。（資料照）

    2024/11/14 16:06

    〔記者楊綿傑／台北報導〕考量天兔颱風有影響台灣機率，考選部今天表示，113年專技高考建築師、32類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普考不動產經紀人、記帳士等考試將於近日舉行，是否如期或延期則請應考人留意考選部發布訊息。

    113年專技高考建築師、32類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普考不動產經紀人、記帳士考試定於本月16日至18日舉行，共設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區。

    考選部提到，根據中央氣象署最新颱風預報資料顯示，今日上午5時30分已發布天兔颱風海上颱風警報，預計晚間將發布陸上颱風警報，對台灣部分地區造成影響。考選部將會密切注意颱風動態，並視考區所在之行政區域是否停班停課，妥慎因應處理。

    考選部指出，有關考試是否如期或延期舉行，請應考人密切注意考選部全球資訊網發布之最新消息，並請安心準備考試。當考試如期舉行時，請注意交通安全，並寬估赴考時間，建議可及早抵達試區準備應試。

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